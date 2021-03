Bentley lanceert de ultieme versie van de Continental GT. Terwijl concurrenten kiezen voor compacte motoren, houdt het Britse merk vast aan de twaalfcilindermotor met een inhoud van 6 liter.

Het W12-motorblok dat in een ver verleden is ontwikkeld om de VW Phaeton aan te drijven, levert voor de Continental GT Speed een fors vermogen van 659 pk en een onwaarschijnlijk koppel van 900 Nm. Deze nieuwste versie van de W12 wint 24 pk in vergelijking met de bestaande motor. Met zoveel geweld spurt de GT Speed in amper 3,6 seconden van 0 tot 100 km/u en hij haalt een topsnelheid van 335 km/u.

Om al dat vermogen ook te beheersen, voorziet de sportwagenfabrikant een aangepast onderstel met vierwielbesturing en een gestuurd sperdifferentieel op de achteras om onder alle rijomstandigheden de nodige tractie te garanderen. Stoppen gaat via een nieuw remsysteem met carbon-ceramische schijven.

Ondanks de sportieve allures doet de Bentley-rijder hier geen concessies op vlak van comfort of luxe. Het interieur kan worden afgewerkt met leer of alcantara in ruim 15 kleuren en 11 kleurcombinaties. Eén en ander wordt uiteraard met de hand vervaardigd in de Britse ateliers.

