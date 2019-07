Het voorbije weekend werd in de Verenigde Staten de bekende heuvelklimrace Pikes Peak gereden. Daar viel Bentley in de prijzen, al werd dit succes overschaduwd door de dood van motorrijder Carlin Dunne.

Het Britse merk vestigde een nieuw record in de klasse voor seriewagens. De voorgereden Bentley Continental GT onderging dus geen ingrijpende veranderingen. Eigenlijk werd enkel een kuipzetel en een rolkooi gemonteerd in de standaardwagen die iedereen kan kopen.

De coupé, aangedreven door de 635 pk sterke W12-motor, beklom het 20 kilometer lange traject met 156 bochten in een tijd van 10:18.488. Het genereuze motorkoppel en de vierwielaandrijving hielpen uiteraard om de Continental GT na elke draai opnieuw te lanceren en een gemiddelde snelheid van 113 km/u te bereiken.

Noteer hierbij dat de start van de heuvelklimrace in Colorado wordt gegeven op een hoogte van 2.800 meter en de finish zich op 4.300 meter bevindt. Met deze chrono verbetert de Bentley Continental GT het vorige record uit 2017 van de Porsche 911 Turbo S met meer dan 8 seconden. Voor het merk uit Crewe is dit reeds het tweede record op Pikes Peak, want vorig jaar was de Bentayga al de beste in de klasse voor standaard SUV's. Bovendien zat dezelfde rijder aan het stuur: de ervaren Rhys Millen. Deze nieuwe overwinning is de extra kers op taart voor de 100e verjaardag van Bentley in 2019.(Belga)