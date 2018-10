Bentley stopt met dieselen

Twee jaar geleden lanceerde het nobele Britse merk uit Crewe niet alleen zijn eerste SUV-model (de Bentayga), er kwam ook voor het eerst een zelfontbrander onder de motorkap van een Bentley. Dat was overigens niet de eerste de beste, want - noblesse oblige - het werd een V8-diesel die een slordige 435 pk leverde maar vooral een ronduit waanzinnig motorkoppel van 900 Nm bood. Dergelijke prestaties dankt de vier liter grote diesel aan twee turbo's in combinatie met een elektrisch aangedreven luchtcompressor die voor trekkracht zorgt bij heel lage motorregimes. Of hoe je een diesel ook 'effortless' kan laten rijden. Deze diesel zou in Europa verdwijnen, maar zou op andere continenten mogelijk wel in het gamma blijven. Bentley levert de Bentayga overigens ook met een 6 liter grote W12-motor, goed voor 608 pk. De luxe-SUV zal in de toekomst door een plug-in hybride motorisatie (die aan een V6-benzinemotor wordt gekoppeld) aan het gamma toevoegen als alternatief voor deze V8-diesel. (Belga)