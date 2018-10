Bentley lanceert snel internet in de wagen

Bentley's leveren voortaan dus niet alleen uitzonderlijke prestaties onder de motorkap. Tal van Bentley-eigenaars laten zich in hun wagen rijden en gebruiken hun wagen als een luxueus en mobiel kantoor. Dat vergt vandaag ook doorgedreven connectiviteit, maar vooral een snelle en stabiele internetverbinding. De gebruiker in de wagen connecteert zich op het wifi-netwerk. Deze technologie is niet nieuw, maar het is wel vernieuwend dat de snelle verbinding ook bij snelheden van 110 km/u gewaarborgd blijft.

Technisch gezien gaat het om een beveiligde VPN-verbinding waarbij drie gebruikers simultaan gebruik kunnen maken van snel internet. De ontvanger van dit systeem wordt netjes onder de kofferklep geïntegreerd. De technologie komt van Viasat, een referentie op vlak hotspot-technologie die bijvoorbeeld ook actief is in de luchtvaartsector. (Belga)