In haar zoektocht naar steeds meer verfijning innoveert Bentley met houtinleg met 3D-effect.

Voor het nieuwe Flying Spur topmodel heeft Bentley deze nieuwe handgemaakte houten panelen ontwikkeld. Ze zijn uit één stuk vervaardigd en hebben een diamantachtig patroon met 3D-effect. Deze optie wordt in twee houtsoorten aangeboden: Amerikaanse walnoot en Amerikaanse kers omwille van hun dichtheid, sterkte en de uitzonderlijke glans. Dit type bekleding wordt momenteel gebruikt voor de deurpanelen achteraan, waardoor de passagiers een unieke ervaring met natuurlijk hout krijgen.

Het hout werd met 3D-technologie behandeld, een techniek die voor het eerst werd toegepast in de EXP 10 Speed 6-conceptwagen van Bentley die in 2015 op de autosalon van Genève te zien was. Deze uitzonderlijke technologie is geïnspireerd op de vorm van het leer dat werd gebruikt voor de 'Mulliner Driving Specification interior suite' van Bentley. De 3D houttechniek vergde 18 maanden ontwikkeling en de elementen zijn niet gemaakt met fineerhout dat doorgaans voor de inlegstukken wordt gebruikt. In plaats daarvan wordt een blok massief hout gebruikt. Om het 3D oppervlak te realiseren, wordt het hout uitgesneden met verschillende roterende beitels die binnen een tolerantie van 0,1 mm werken. Dat is minder dan de dikte van een mensenhaar.

Het geheel wordt met de hand afgewerkt voor een perfect resultaat. Vervolgens wordt een lak aangebracht die de poriën open laat zodat de echte kleur en de textuur van het hout bewaard blijft zodat het geheel natuurlijke uitstraling behoudt.(Belga)

