Ook de prestigemerken passen hun gamma aan om de CO2-uitstoot te beperken. Zo brengt Bentley een hybride versie van zijn Bentayga SUV uit die slechts 79 g/km CO2 uitstoot.

De Bentley Bentayga Hybrid combineert een 3 liter V6 turbobenzinemotor met een elektromotor die samen goed zijn voor een systeemkoppel van 700 Nm. Deze cocktail staat niet alleen borg voor denderende prestaties, maar functioneert ook nog eens opmerkelijk schoon. Dat blijkt uit de gegevens die Bentley verschafte: een topsnelheid van 254 km/u, een sprint van 0 tot 100 km/u in 5,5 seconden en een CO2-uitstoot van 79 g/km en een verbruik van 3,5 liter per 100 kilometer volgens de WLTP cyclus. Het rijbereik bedraagt 747 kilometer en de batterij kan weer volledig opgeladen worden in 2,5 uur.

De Bentayga Hybrid heeft verschillende rijmodi, waaronder ook een 100% elektrisch rijprogramma waarbij enkel de elektromotor wordt aangesproken en er dus geen uitstoot tijdens het rijden is. Dit model vormt de eerste stap in de elektrificatie van het gamma, want tegen 2023 wil het merk van elke Bentley een elektrische variant aanbieden. Ook deze Bentayga Hybrid wordt met de nodige zorg, vooral handmatig door vaklui vervaardigd, want ze besteden maar liefst 130 werkuren aan elke afgeleverde wagen.(Belga)