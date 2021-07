Ook Bentley zet de elektrificatie van zijn gamma verder en biedt nu voor de Flying Spur een plug-in hybride variant aan met een vermogen van 544 pk en een elektrisch rijbereik van 40 kilometer.

Ook de prestigemerken ontsnappen niet aan de noodzaak om de uitstoot en het verbruik van hun modellen te beperken. Zo hing Bentley zijn Bentayga SUV al aan de stekker en nu volgt de Flying Spur. Naast de 4.0 V8 (550 pk) en 6.0 W12 (635 pk) krijgt de limousine eveneens een plug-in hybride aandrijving die een V6 2,9-liter biturbo benzinemotor van 416 pk en 550 Nm combineert met een 136 pk en 400 Nm sterke elektromotor. Samen produceren die een systeemvermogen van 544 pk en een koppel van 750 Nm.

Er zijn drie rijprogramma's beschikbaar: EV Drive (elektrisch), Hybrid (hybride) en Hold (benzinemotor). De opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen in een batterijpakket van 14,1 kWh en laat toe tot 40 kilometer zuiver elektrisch te rijden. De Flying Spur Hybrid spurt van 0 naar 100 km/u in 4,3 seconden en haalt een topsnelheid van 285 km/u. Het totale rijbereik bedraagt ongeveer 700 kilometer, zodat de Bentley een voortreffelijke reiswagen blijft

De Flying Spur Hybrid kan 40 km elektrisch rijden. © GF

Ondanks het feit dat er 'slechts' een zescilinder onder de motorkap steekt, zal de Flying Spur Hybrid geen budgetmodel in het gamma worden. Reken maar op een kleine 200.000 euro voor deze stijlvolle hybride limousine die tegen het einde van het jaar geleverd kan worden.

De Flying Spur Hybrid blijft een voortreffelijke limousine. © GF

Ook de prestigemerken ontsnappen niet aan de noodzaak om de uitstoot en het verbruik van hun modellen te beperken. Zo hing Bentley zijn Bentayga SUV al aan de stekker en nu volgt de Flying Spur. Naast de 4.0 V8 (550 pk) en 6.0 W12 (635 pk) krijgt de limousine eveneens een plug-in hybride aandrijving die een V6 2,9-liter biturbo benzinemotor van 416 pk en 550 Nm combineert met een 136 pk en 400 Nm sterke elektromotor. Samen produceren die een systeemvermogen van 544 pk en een koppel van 750 Nm. Er zijn drie rijprogramma's beschikbaar: EV Drive (elektrisch), Hybrid (hybride) en Hold (benzinemotor). De opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen in een batterijpakket van 14,1 kWh en laat toe tot 40 kilometer zuiver elektrisch te rijden. De Flying Spur Hybrid spurt van 0 naar 100 km/u in 4,3 seconden en haalt een topsnelheid van 285 km/u. Het totale rijbereik bedraagt ongeveer 700 kilometer, zodat de Bentley een voortreffelijke reiswagen blijft Ondanks het feit dat er 'slechts' een zescilinder onder de motorkap steekt, zal de Flying Spur Hybrid geen budgetmodel in het gamma worden. Reken maar op een kleine 200.000 euro voor deze stijlvolle hybride limousine die tegen het einde van het jaar geleverd kan worden.