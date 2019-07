Ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag onthulde Bentley de Exp 100 GT concept car, een 'Grand Touring' met een elektrische aandrijving en artificiële intelligentie aan boord.

Met de Exp 100 GT Concept gunt Bentley ons een blik in de autowereld anno 2035. Dan zullen we volgens het prestigemerk allemaal elektrisch rijden met de hulp van kunstmatige intelligentie. Dit 5,8 meter lange en 1.900 kilogram wegende prototype wordt dan ook aangedreven door vier elektromotoren met een gezamenlijk koppel van 1500 Nm. Daarmee lukt een sprint van 0 tot 100 km/u in 2,5 seconden en kan een topsnelheid van 300 km/u bereikt worden. De batterijen garanderen een rijbereik van 700 kilometer en kunnen bijzonder snel weer bijgeladen worden: voor 80% opladen lukt na 15 minuten aan de stekker.

Daarnaast zorgt de Bentley 'Personal Assistant' voor extra rijcomfort van de bestuurder en de passagiers met behulp van artificiële intelligentie die anticipeert op de reacties van de inzittenden op basis van onder meer biometrische stoelen en temperatuursensoren. Dit systeem reageert op stemmen en gebaren en laat ook autonoom rijden toe. Opmerkelijk is dat er eveneens een interactie met de buitenomgeving wordt gecreëerd, zodat men zelfs een kunstmatig cabrioletgevoel kan oproepen, terwijl het dak van de coupé dicht blijft. Tenslotte maakt de Bentley Exp 100 GT ook intens gebruik van duurzame materialen, zoals gerecyclede rijstschillen voor de koetswerklak en wol en geïmpregneerd moerashout in het interieur. (Belga)