Bentley vergroent zijn gamma. De constructeur maakt gebruik van lichte en duurzame materialen en het merk vertrouwt steeds meer op plug-in hybride motorisaties.

Bentley ontwikkelde een setje wielen uit carbon voor de Bentayga, de grote SUV van het merk. De velg heeft een diameter van 22 inch en weegt ruim 6 kg minder dan een klassieke aluminium velg en is desondanks stijver.

De constructeur heeft nog meer 'groen' nieuws, want na de Bentayga zal de Flying Spur ook beschikbaar zijn met een plug-in hybride motorisatie waardoor de verfijnde Brit wordt aangedreven door een tandem van een 2,9 liter grote (V6) benzinemotor en een elektromotor. Deze aandrijving - die een alternatief biedt voor de bestaande V8 of zelfs W12-motor - levert een systeemvermogen van 544 pk en zorgt voor een riant koppel tot 750 Nm.

Deze versie zal uiteraard ook een 100% elektrische rijmodus krijgen en naar verluidt zou een elektrische autonomie tot 40 km mogelijk zijn. Exacte prijzen en technische specificaties zijn op dit ogenblik nog niet gecommuniceerd. In de toekomst wil de constructeur overigens volledig overschakelen op plug-in hybride en mogelijk ook volledig elektrische aandrijving

Bentley geeft aan dat de lanceringsversie van dit model duurzamere materialen krijgt in het interieur. De constructeur wil niet zo ver gaan als Volvo door bijvoorbeeld leder te schrappen, maar voor het dashboard en de bekleding van de stoelen zal minder leer en hout worden gebruikt.

