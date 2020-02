Speciaal voor de GP Ice Race in het Oostenrijkse Zell am See bouwde Bentley een aangepaste raceversie van de Continental GT die bestuurd werd door de rallypilote Catie Munnings.

De Bentley Continental GT blijft de blikvanger van het Britse prestigemerk in tal van bijzondere evenementen. Na een klassezege in de Amerikaanse klimrace Pikes Peak, was de snelle coupé ook present in de Oostenrijkse Alpen voor de GP Ice Race in Zell am See. Voor die gelegenheid kreeg de Continental GT een originele decoratie die mooi in het kader paste en tegelijk een verwijzing bracht naar de vorige successen in Colorado.

Onder de motorkap schuilt nog steeds de 6,0 liter W12 Biturbo die een vermogen van 625 pk en een koppel van 900 Nm produceert. Hiermee bereikt de Continental GT een topsnelheid van 333 km/u en spurt hij in 3,7 seconden van stilstand tot 100 km/u. Het onderstel doet beroep op een luchtvering, een actieve rolcontrole en stalen remschijven die in deze koelere omstandigheden volstaan om voldoende stopvermogen te leveren.

De wagen is vrijwel standaard op enkele veiligheidsvoorzieningen na, zoals een rolkooi, brandblussers, een racestoel en een gordelharnas, en de 15 mm bredere wielflanken om de Pirelli Scorpion Ice Zero2 spijkerbanden te herbergen. Als finishing touch werd nog een skirek met extra verlichting op het dak geplaatst en zorgt een Akrapovic-uitlaat voor een extra sportief geluid.(Belga)

