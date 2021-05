Het Britse prestigemerk Bentley gaf zijn limousine een kleine update. Die bezorgt de Flying Spur een betere geluidsisolatie, een ruimere standaarduitrusting en enkele nieuwe opties.

Wat goed is, kan nog beter, is ook het motto bij Bentley. Dus werd de Flying Spur een goed jaar na zijn lancering weer onder handen genomen. Hoewel de limousine niet meteen een trillende brompot was, bogen de technici zich opnieuw over de zogenaamde NVH (noise, vibration, harshness) om hinderlijke geluidjes verder te onderdrukken en zo het rijcomfort naar een nog hoger niveau te tillen.

Meteen werd ook de standaard veiligheidsuitrusting uitgebreid met het City Specification pakket dat items omvat zoals een waarschuwing voor voetgangers, verkeersbordherkenning, een automatische kofferklep, automatisch dimmende spiegels en een luchtionisator. Verder is het kleurenpalet voor het koetswerk dat al uit 63 tinten bestaat, uitgebreid met Cambrian Grey en zijn er nieuwe fineersoorten voor het interieur.

De geluidsisolatie van het interieur werd nog verbeterd. © GF

Onder de motorkap blijft alles bij het oude met naar keuze de bekende 4 liter V8 met 542 pk of de 635 pk sterke 6 liter W12. De nieuwe prijzen van de Flying Spur maakte Bentley nog niet bekend, maar reken toch maar dat je een kleine 200.000 euro van je rekening moet halen voor deze limousine.

Wat goed is, kan nog beter, is ook het motto bij Bentley. Dus werd de Flying Spur een goed jaar na zijn lancering weer onder handen genomen. Hoewel de limousine niet meteen een trillende brompot was, bogen de technici zich opnieuw over de zogenaamde NVH (noise, vibration, harshness) om hinderlijke geluidjes verder te onderdrukken en zo het rijcomfort naar een nog hoger niveau te tillen.Meteen werd ook de standaard veiligheidsuitrusting uitgebreid met het City Specification pakket dat items omvat zoals een waarschuwing voor voetgangers, verkeersbordherkenning, een automatische kofferklep, automatisch dimmende spiegels en een luchtionisator. Verder is het kleurenpalet voor het koetswerk dat al uit 63 tinten bestaat, uitgebreid met Cambrian Grey en zijn er nieuwe fineersoorten voor het interieur.Onder de motorkap blijft alles bij het oude met naar keuze de bekende 4 liter V8 met 542 pk of de 635 pk sterke 6 liter W12. De nieuwe prijzen van de Flying Spur maakte Bentley nog niet bekend, maar reken toch maar dat je een kleine 200.000 euro van je rekening moet halen voor deze limousine.