Bentley geeft aan dat ze één van hun meest emblematische modellen opnieuw gaan bouwen. Het gaat om de 4.5 liter Blower uit 1929. Van dit type werden destijds slechts 4 exemplaren gebouwd. Momenteel plant de Britse fabrikant een beperkte reeks van 12 nieuwe auto's. Dit aantal werd niet toevallig gekozen, want men wil op deze manier de twaalf legendarische races herdenken waaraan de originele bolide deelnam.

In het kielzog van de honderdste verjaardag van Bentley kondigde het Britse merk aan om zijn verleden weer tot leven te wekken. De auto's zullen quasi identiek zijn aan de originele modellen en daarbij komt hypermoderne technologie een handje helpen.

Door elk origineel onderdeel in 3D te scannen, kunnen de ingenieurs een Bentley uit de jaren 1920 volledig digitaliseren. Zo blijven de nieuwe (klassieke) Bentley's qua afmetingen en gewicht trouw aan de oorspronkelijke modellen. Via deze weg wil Bentley aantonen dat het erg gehecht is aan de roots van het merk. Traditie en de kwaliteit van het vakmanschap blijven overigens geen dode letter want deze Bentley's worden tot de laatste schroef met de hand gebouwd.(Belga)