Net als een "doordeweeks" sportwagenmerk biedt Bentley zijn klanten een Akrapovic uitlaatsysteem dat synoniem staat voor betere prestaties, maar tevens een agressiever geluid produceert. Het is de bedoeling om het imago en het cliënteel van de luxueuze SUV te verjongen.

Het Sloveense merk Akrapovic maakt uitlaatsystemen voor diverse sportieve modellen, maar deze keer komt de vraag uit onverwachte hoek. Ook voor dit SUV-model, wil Bentley zijn sportieve successen gebruiken om zijn publiek te verjongen en uit te breiden.In dit specifieke geval grijpt de Britse constructeur terug naar de overwinning van de Pikes Peak-heuvelklim in 2018 in de SUV-categorie. Om het record te kunnen verbeteren met de Bentayga W12, vroeg de constructeur aan Akrapovic om een uitlaatsysteem te ontwikkelen dat meer vermogen uit de W12 zou puren en bovendien voor een meeslepende sound zou zorgen. Voortaan kunnen klanten hun Bentayga uitrusten met straatlegale versie van deze sportuitlaat.Het lichtgewicht systeem is vervaardigd van titanium en maakt gebruik van ingewikkeld gevormde onderdelen die in de eigen gieterij van Akrapovic worden gegoten, waaronder de actieve kleppen waardoor veeleisende gebruikers de klank van de uitlaat kunnen aanpassen. Het uitlaatsysteem is meteen beschikbaar voor de Bentayga V8 op de Noord-Amerikaanse markt en in het Midden-Oosten. Voor de eerste generatie Bentayga W12 wordt de uitlaat als accessoire aangeboden.(Belga)