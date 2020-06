De Bentayga krijgt vaak kritiek dat hij te groot, te duur of zelfs te lelijk is. Feit is dat er op 4 jaar tijd al 20.000 exemplaren werden verkocht en dat is meer dan ooit een succes voor een auto van dit kaliber.

De eerste klanten ontvingen hun Bentley SUV's begin 2016 en in de afgelopen vier jaar zijn er meer dan 20.000 Bentaygas geproduceerd in de fabriek van Bentley in Crewe. Aan elke wagen werd ruim 100 uur gewerkt op de speciale productielijn, waar een team van 230 ambachtslieden elke Bentayga met de hand assembleert.

Bentley heeft de nadruk gelegd op de extreme luxe van de Bentayga in alle verkeers- en weersomstandigheden. Van het vuil en grind van Zuid-Afrika, de duinen van Dubai, over de modderige velden van Cheshire. Hij functioneert bij -30°C op een bevroren Noordkaap en weerstaat aan de verzengende woestijnwarmte van 50°C, de Bentayga gaat geen enkel obstakel uit te weg. Het record op Pikes Peak (USA) heuvelklim 2018 in de categorie SUV's bewees zelfs zijn dynamische capaciteiten op asfalt. De Bentayga is ook geliefd bij liefhebbers van extreme sporten: paardenrennen, maar ook boot- of classic car racing, de Bentayga is een onvermoeibaar sleepvoertuig en doet dat in grote luxe en met de nodige standing. Kortom, Bentley is blij met de keurige resultaten voor de Bentayga.

Alle versies doen het overigens goed, zowel de W12, de V8, de V8 diesel en zelfs de V6 hybrid. Vooral zijn status van 'buitengewone auto' is bepalend voor het succes.(Belga)

