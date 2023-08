Belgische slachtoffers Dieselgate krijgen geld

In 2015 bleek dat Volkswagen had gesjoemeld met de software van zijn diesels om die bij emissietests beter te laten scoren. Testaankoop dwong een schadevergoeding af voor de gedupeerde kopers.

De strengere emissienormen stellen de constructeurs voor grote uitdagingen. Enkele handige technici bij Volkswagen dachten echter de overheden te slim af te zijn door de software van bepaalde diesels aan te passen om die tijdens de emissietests schoner te laten werken dan in werkelijkheid mogelijk was. Maar dit gesjoemel kwam in 2015 uit met zware straffen en boetes tot gevolg voor het betrokken merk en de verantwoordelijken.

Miljarden

Volkswagen moest al miljarden aan schadevergoedingen betalen aan de gedupeerde klanten die zo’n gemanipuleerde diesel hadden gekocht. Ook in België spande Testaankoop in 2016 een rechtszaak in en nu kwam de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De rechter oordeelde dat Volkswagen destijds bewust onvolledige of verkeerde informatie heeft meegedeeld over de auto’s die werden verkocht en dat daarom een schadevergoeding moet worden betaald aan Belgen die zo’n auto kochten.

Die schadevergoeding zal 5 % bedragen van de oorspronkelijke aankoopprijs indien zij de auto nog in bezit hebben, of 5 % van het verschil in de aankoop- en de verkoopprijs als die intussen verkocht werd. Invoerder D’Ieteren treft geen schuld, omdat dit bedrijf toen niet op de hoogte was van de fraude met de dieselmotoren.