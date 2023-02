Belgische prijs Smart #1 bekend

Smart begint aan een nieuw hoofdstuk. Gedaan met de micro-autootjes, hier is de #1. De ruimere elektrische crossover is nu leverbaar op de Belgische markt.

De midsize elektrische crossovers hebben een mooie toekomst en ook Geely heeft dat begrepen. Dat is de Chinese autogroep die samen met Mercedes tegenwoordig Smart in handen heeft. Mercedes zorgt nog voor het ontwerp, maar de nieuwe Smart #1 wordt wel in China gebouwd.

De kleine Fortwo wordt stilaan afgevoerd en opgevolgd door een nieuwe generatie ruimere elektrische wagens, waarvan de #1 de eerste vormt. Dit is een 4,27 meter lange crossover met vijf zitplaatsen en een koffervolume van 313 liter. Een 272 pk sterke elektromotor drijft de achterwielen aan en haalt zijn energie uit een batterij van 66 kWh die een rijbereik van 440 km verzekert. De Brabus-versie krijgt een extra elektromotor op de voortrein waardoor het vermogen zelfs tot 428 pk stijgt.

Vanaf 40.495 euro

Dit model werd al op het Autosalon van Brussel aan het Belgische publiek voorgesteld en kan nu besteld worden. Voor de Smart #1 bedraagt de startprijs 40.495 euro in de versie PRO+. Voor de Premium moet je 43.995 euro neertellen, maar dan kan je wel laden aan 22 kW in plaats van 7,4 kW en is er meteen extra uitrusting voorzien, zoals een energiebesparende warmtepomp, een head-updisplay of adaptieve ledkoplampen.

Voor de snelle en sportievere Brabus wordt 47.995 euro aangerekend. Noteer ook dat je de Smart #1 enkel online kan bestellen. De levering gebeurt bij een Mercedes-dealer, die ook instaat voor het onderhoud.