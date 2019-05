Het voorbije weekend racete het hoogstaande DTM-kampioenschap op de Limburgse omloop en daar schitterden de BMW's van het Mechelse RBM Team van Bart Mampaey met een knappe eerste zege van Philipp Eng.

De 'Deutsche Tourenwagen Masters' is een serie waarin snelle bolides van Aston Martin, Audi en BMW het tegen elkaar opnemen. Omwille van het gesofisticeerde technische concept van deze 620 pk sterke turbowagens wordt de DTM ook wel eens de 'Formule 1 met een dak' genoemd. Bovendien zijn de races zeer spectaculair omdat het hele peloton meestal rondjes binnen dezelfde seconde draait.

Een van de smaakmakers van de DTM is het Belgische RBM Team, dat dit jaar BMW M4's inzet voor twee talentvolle jonge piloten: de Oostenrijker Philipp Eng en de Zuid-Afrikaan Sheldon van der Linde. Beide rijders deden het uitstekend in Zolder: Eng scoorde zaterdag zijn allereerste zege en werd een dag later ook tweede, terwijl van der Linde zondag vanop de pole position startte en na een hevig duel als vijfde door de finish ging. Op zondag ging de zege naar Audi-rijder René Rast. De Audi's van WRT, het andere Belgische team in de DTM, reden zich niet in de prijzen in hun thuisrace.

De volgende DTM-races vinden plaats op 8 en 9 juni in het Italiaanse Misano en zijn live te volgen op de website www.dtm.com.(Belga)