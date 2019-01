Belgische consument ontdekt de elektrische auto

In de aanloop naar de 97ste editie van het Autosalon van Brussel hadden de automerken de mond vol over de noodwendigheid van alternatieve aandrijvingssystemen, om de luchtkwaliteit te verbeteren én de strenge Europese CO2-doelstelling van 95 g/km te kunnen bereiken tegen 2021. De ontnuchtering was dan ook groot toen bij de opening bleek dat slechts 1 op de 10 tentoongestelde modellen een groen etiket droeg. Negen merken onder wie de Franse autogroep PSA en het Italiaanse FCA speelden het zelfs klaar om niet één hybride of elektrische auto te tonen.

Verkoop van e-modellen bij Hyundai stijgt met 500 procent

Nog zijn de Europese automerken in de meerderheid op de Brussels Motor Show maar dat ze er de show stelen, dat is voltooid verleden tijd.

Op het vlak van elektrificatie hebben Amerikaanse en Aziatische merken het voortouw genomen met Tesla, Toyota/Lexus en Hyundai/Kia in pole position.

De Toyota Prius is en blijft veruit de meest verkochte hybride, bij Hyundai is de verkoop van elektrische modellen gestegen met 500 procent. Voor de Outlander PHEV, de nieuwe plug-in hybride van Mitsubishi, ligt het aantal offertes zelfs 6 maal hoger. Dat heeft ermee te maken dat de Outlander PHEV ook na 2020 in aanmerking komt voor fiscale aftrek.

Op het vlak van elektrische aandrijving wordt de Europese eer hoog gehouden door Renault, BMW, Jaguar en sinds kort ook door Audi dat met de e-tron een voltreffer is gelukt.

Volgens woordvoerster Sofie Luyckx werden tijdens de eerste dagen van het salon meer dan 150 bestelbonnen ondertekend, zonder dat de kopers met de auto hadden gereden. 'Het feit dat de e-tron in Audi Brussels van de band rolt, heeft allicht de doorslag gegeven.' Een beetje chauvinistisch zijn wij Belgen dan toch.

Om tegemoet te komen aan de vraag van kandidaat-kopers organiseert Audi in een zaaltje op de stand druk bijgewoonde infosessies van een kwartier over het rijden op stroom. 'Er heerst nog veel onduidelijkheid over de voor- en nadelen van elektrische aandrijving. Door geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren, willen wij voorkomen dat zij de verkeerde keuze maken en dat hun verwachtingen niet worden ingelost. Daar heeft niemand baat bij.'

Dat is ook de ervaring van Volkswagen-woordvoerder Jean-Marc Ponteville: 'Rijden op stroom is een relatief nieuw en daardoor nog onbekend fenomeen. Volkswagen biedt alle bestaande vormen van aandrijving aan, alle hebben voor- en nadelen. Voor onze verkopers bestaat de uitdaging erin een type aandrijving voor te stellen dat past bij het profiel van de kandidaat-koper. Wie dagelijks enkele honderden kilometers met de wagen onderweg is, heeft geen baat bij een elektrische auto of plug-in hybride. Voor die persoon is het rijbereik primordiaal en is een diesel of CNG het meest aangewezen.'

Gas geven is goedkoper en gezonder

CNG of rijden op aardgas is erg populair in sommige van onze buurlanden. In België wordt CNG nog te pas en onpas verwisseld met het gecontesteerde LPG, dat inderdaad meer na- dan voordelen biedt. CNG daarentegen is 30 à 40 procent goedkoper dan diesel of benzine en vele malen milieuvriendelijker dan de klassieke fossiele brandstoffen. CNG stoot 90 procent minder NOx, 77 procent minder fijnstof en 7 tot 16 procent minder CO 2 uit dan een diesel of benzine voor een meerprijs van gemiddeld 1.200 euro. Die laten zich binnen anderhalf jaar terugverdienen. Wie op CNG rijdt, moet niet voortdurend de kilometerteller in de gaten houden. Van elektroschrik is in een CNG-auto geen sprake.

Met name de volumemerken Seat, Skoda en VW binnen de Volkswagen Group bieden CNG aan als een betaalbare vorm van ecologisch rijden. Catherine Van Geel (Skoda): 'Skoda-klanten zijn over het algemeen prijs- én milieubewuste consumenten voor wie een hybride of elektrische auto geen optie is, wegens te duur. CNG werd tot nu toe niet als een alternatief in overweging genomen, wegens onbekend is onbemind. Daar komt nu snel verandering in. Een gastank vullen kost 15 à 20 euro. Door de extra gastank beschikt een CNG-auto bovendien over een rijbereik van 1.000 à 1.200 kilometer. Wie wil daar niet voor tekenen? Bij Skoda switchen vele dieselrijders naar benzine.'

Diesels worden afgeschilderd als de oorzaak van alle kwaad

Valt het woord diesel, is het oppassen geblazen voor negatieve reacties. Dat is ook de ervaring van Bastien Van den Moortel op de stand van Mercedes... 'Diesels worden hoe langer hoe meer afgeschilderd als de oorzaak van alle kwaad. Wie vandaag nog een diesel durft te kopen, riskeert met de vinger te worden gewezen ondanks dat de nieuwste generatie dankzij dure en innovatieve technologie veel minder fijnstof en NOx uitstoot dan voorheen. Mercedes lanceert hier een plug-in hybride die de elektromotor combineert met een dieselkrachtbron. Dat is het nieuwste van het nieuwste inzake moderne aandrijftechnologie maar wordt niet als zodanig gepercipieerd en vergt daarom meer dan één woord uitleg.'

De transitie van diesel naar benzine is een constante bij alle merken. Dat heeft te maken met de hogere accijnzen op diesel en hogere rijtaks in combinatie met het dieselverbod in een toenemend aantal steden in binnen- en buitenland. Hierover William Meerschaut (Hyundai): '7 op de 10 klanten van de Tucson kiezen voor benzine terwijl dat pakweg vijf jaar geleden nog het omgekeerde was.'

De verkoop van SUV's blijft nog stijgen

Een andere constante is het aanhoudend succes van het fenomeen SUV. Karl Schuybroek (Renault): 'De Kadjar verkoopt als warme broodjes waarbij de voorwielaangedreven versie duidelijk de voorkeur geniet. Wie een SUV koopt, doet dat in de eerste plaats omwille van de hogere zitpositie en het gebruiksgemak. Onrechtstreeks speelt ook het subjectief gevoel van veiligheid een rol.'

Eenzelfde uitleg krijgen we te horen bij BMW waar de X1 goed verkoopt en de X7 een warm onthaal te beurt valt. Bij Audi scoren de Q2 en Q3 uitstekend, bij Volvo is dat de XC40.

Het succes van de XC40 heeft er volgens woordvoerder René Aerts ook mee te maken dat deze SUV bij Volvo Gent van de band rolt. Made in Belgium is een niet te onderschatten verkoopargument in combinatie met de voordelige saloncondities die in het geval van Volvo oplopen tot 8.000 euro. 'Meer dan ooit hebben kandidaat-kopers oog voor het element value for money. Almaar meer geïnteresseerden willen ook eerst een proefrit maken, vooraleer een bestelbon te ondertekenen. In ons geval gaat het om gemiddeld 60 testritten per dag.' Een investering die zich loont want in 50 procent van de testritten levert die volgens de Volvo-woordvoerder achteraf een bestelbon op.

Wie nu een Suzuki Jimny koopt, moet één jaar wachten

Als we het hebben over blikvangers op het autosalon vinden we die terug onder de dream cars in paleis 1 maar ook op de stand van Suzuki. Daar zijn alle ogen zijn gericht op de Jimny die volgens woordvoerder Bart Hendrickx alle records klopt. 'You get what you see! De Jimny is geen auto, de Jimny is een fenomeen. Je bent voor of tegen en wie voor is, is dat voor 200 procent en mekkert niet over één jaar wachttijd. Voor een hebbeding dat niet uitzonderlijk praktisch of comfortabel is maar wel opvallend authentiek kan en mag alles.'

Bij Opel viert men 120 jaar autoproductie en eist de GT X Experimental alle aandacht op. Die licht volgens woordvoerder Wim Verloy een tipje van de sluier van de richting die Opel uitgaat om zijn eigenheid binnen de Franse autogroep PSA te demonstreren. De eigenzinnige concept car is een getrouwe voorafbeelding van de Opel Mokka die in 2020 op de markt komt en de sterke marktpositie van Opel in het segment van de compacte SUV's moet consolideren.

Ook op de Mini-stand staat een verjaardag centraal. Pieter De Wit: 'Wij vieren 60 jaar Mini met een verjaardageditie in een speciaal kleurtje die enorm veel kijk- en kooplustigen lokt. 1 op de 5 Mini-kopers kiest voor de 60 Years Edition, wat nog maar eens het iconische karakter van het merk bewijst.'

Andere blikvangers zijn de nieuwe Evoque op de stand van Land Rover en de DS 3 en DS 7 Crossback waarmee de Franse constructeur aanknoopt bij een merktraditie van uitzonderlijk hoog rij- en zitcomfort in combinatie met vooruitstrevende technologie in de vorm van elektrische aandrijving of plug-in hybride. Alles komt terug.