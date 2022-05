Belgische chauffeurs bij de slechtste in Europa

Nog niet de helft van de Belgische bestuurders zit kalm of ontspannen achter het stuur.

We zijn daarmee de absolute kop­loper qua stress in het verkeer, zo blijkt uit het Europese Fondation ­Vinci-onderzoek naar gevaarlijk en ongepast verkeersgedrag in elf Europese landen. Daaruit blijkt ook dat we bij de kampioenen ­horen in het verwarren van een fietspad met een ­parkeerplaats, en veel te veel claxonneren, schrijft Het Nieuwsblad.

Een op de vijf geeft toe haar of zijn auto weleens op het fietspad te parkeren, ondanks een mogelijke boete van 116 euro. Enkel Nederland is voor tweewielers nog ietsje meer onrespectvol. Nog gevaarlijk verkeersgedrag dat aan een opmars bezig is in België: het ‘vergeten’ te gebruiken van de richtingaanwijzer, wat bij meer dan de helft van de bestuurders voorvalt. Ook voor door het oranje of de eerste seconde rood te rijden, scoren we hoog. In het niet-vertragen aan wegenwerken zijn we met 63 procent zelfs de Europese kampioen.

Opvallend: als er iemand in Europa zijn stuur opeet van de stress, is het de Belg. Slechts 47 procent zit kalm in de auto, het laagste percentage van alle bevraagde landen. Ongetwijfeld spelen de vele files mee: zowel Brussel als Antwerpen scoort steevast erg hoog in de lijstjes over Europese ­steden met het ergste fileleed.

Tot slot zegt bijna zes op de tien van de Belgische bestuurders te claxonneren wanneer ze geënerveerd raken in het verkeer. Alleen Spaanse en Griekse bestuurders maken nog vaker lawaai.