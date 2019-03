Belgische automarkt trekt weer aan

Sinds de invoering van de WLTP-homologatietest in september 2018 is de markt voor nieuwe auto's gekrompen. Dit fenomenen doet zich bij elke wetswijziging voor. "In de cijfers van februari lijkt dit effect eindelijk uit te doven", stelt Febiac.

Met 49.919 inschrijvingen was de markt voor nieuwe auto's in februari bijna vergelijkbaar met het aantal inschrijvingen in dezelfde periode vorig jaar. Gedurende de eerste twee maanden van het boekjaar 2019 werden 100.993 nieuwe wagens geregistreerd, een daling van 5,7% ten opzichte van 2018. Dit is echter maar iets minder dan in 2017 en in dat jaar werden over het ganse jaar meer dan 546.000 nieuwe wagens ingeschreven.

Gerangschikt volgens merken loopt Volkswagen voorop, zowel voor in januari als in februari. Bij de tweewielers doet de de motor- en scooterverkoop het erg goed, met dank aan het uitzonderlijk zachte weer. De inschrijvingen stegen met 20,2% ten opzichte van februari 2018. In januari en februari bedroeg de stijging 5,1%. BMW blijft de bestseller in België, vóór Honda, Yamaha en Kawasaki, voor zowel februari als over 2019.(Belga)