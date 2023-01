Belgische automarkt elektrificeert snel

In België werden er in 2022 exact 366.303 nieuwe auto’s ingeschreven. De markt kent een lichte terugval, maar kenmerkt zich nu door de snelle elektrificatie: meer dan één op de drie nieuwe auto’s zit aan de stekker.

Sectorfederatie Febiac publiceerde zijn analyse van de Belgische automarkt in 2022. Na de moeilijke start van het jaar met een cumulatieve daling van -16 % tegen einde mei, herstelde onze markt zich weer en bleef die trend zich voortzetten tot het einde van het jaar om te stranden op een daling van slechts -4,4 %.

Dit resultaat plaatst de Belgische markt tussen die van Nederland (-3,42 % in 2022), het Groothertogdom Luxemburg (-5,13 %) en Frankrijk (-7,8 %). De vijf opeenvolgende maandelijkse stijgingen van de Belgische markt sinds augustus geven de toon aan voor 2023, een jaar dat de boost van het Autosalon van Brussel krijgt (14 tot 22 januari 2023).

De elektrische Polestar 2.

Meer dan 200 geëlektrificeerde modellen

Op een markt die gedomineerd wordt door bedrijfswagens, steeg het aandeel van de geëlektrificeerde auto’s (op batterijen, plug-inhybrides en zelfopladende hybrides) nog verder, vooral omwille van de gunstige fiscale context. Terwijl die in 2021 bijna één op de vier nieuwe auto’s vertegenwoordigden, waren ze in 2022 al goed voor meer dan één op de drie nieuwe wagens. Ook het marktaandeel van auto’s die opladen met een stekker (op batterijen en plug-inhybrides) groeide van 18,4 % in 2021 naar 26,5 % in 2022. Hierbij speelt uiteraard ook het aanbod een belangrijke rol: intussen zijn er meer dan 200 geëlektrificeerde modellen op de markt.

Bij de klassieke verbrandingsmotoren leiden de benzinemotoren nog altijd de dans van de inschrijvingen, maar voor het eerst sinds 2017 zijn ze onder de grens van 50 % gezakt. Dieselmotoren zetten de daling voort die in 2018 startte toen ze nog een marktaandeel van 78,9 % haalden, terwijl ze in 2022 nog slechts 16,3 % van de nieuwe inschrijvingen uitmaken.

Opmerkelijk is ook dat een outsider de meest populairste auto in België was: de Citroën C3 waarvan 8.472 stuks werden geleverd.