De Covid-19 crisis heeft de competitiekalender van motor- en autosport danig door elkaar geschud. Langzaam maar zeker lijken de dingen weer te normaliseren. Zo zullen er in september twee wedstrijden van het Belgische Trial Kampioenschap plaatsvinden, tenzij er natuurlijk op het laatste moment nog problemen opduiken.

De RMU Waver heeft bevestigd dat zij groen licht heeft gekregen voor de organisatie van de wedstrijden van het Belgische Kampioenschaps die plaatsvinden op 6 september in Feluy en op 27 september in Waver. Hou er rekening mee dat inschrijving en betaling vooraf verplicht zijn via de FMB/BMB-website! Het zal niet mogelijk zijn zich ter plaatse te registreren. Rijders die niet over een trial licentie van een jaar beschikken, zullen vooral eveneens een daglicentie moeten aanvragen via de My FMB-BMB-applicatie. De timing voor de technische controle en de start moeten strikt worden nageleefd om te kunnen deelnemen. De evenementen vinden plaats zonder publiek. Hygiënische maatregelen en 'social distancing' moeten in het licht van Covid19 strikt worden nageleefd. Met een beetje extra inzet van iedereen hoopt het FMB/BMB ook dit jaar weer een mooi Belgisch Kampioenschap te kunnen organiseren. Meer informatie op www.fmb-bmb.be (Belga)

