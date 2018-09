Belgen zijn gemakzuchtig en vinden autodelen te omslachtig

Opel is zopas in twee volksbuurten in Vlaanderen en Wallonië gestart met een zogeheten co-carring proefproject. Dat kadert in de Week van de Mobiliteit (16 - 22 september) en wil mensen de mogelijkheden van autodelen leren ontdekken. In de aanloop heeft de autoconstructeur 1000 Belgen, Vlamingen en Walen, bevraagd naar hun verwachtingspatroon. En dat heeft verrassende resultaten opgeleverd.