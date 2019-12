Het Belcar-seizoen 2019 zit er alweer op, en dus is het tijd om de kampioenen te vieren en plannen te smeden voor 2020.

De prijsuitreiking vond plaats op de thuisbasis van het nationale circuitkampioenschap: Circuit Zolder. Tijdens deze Belcar Awards ceremonie werden de Belcar-kampioenen van 2019 nog eens extra in de schijnwerpers geplaatst. Het voorbije seizoen leverde weer een mooie strijd op in een veld dat een fraaie mix bracht van prototypes, GT's en toerwagens, die bestuurd werden door beste professionele piloten en gentlemen-drivers van ons land.

In de klasse 1 voor proto's ging de titel naar Bert en Stienes Longin (vader en zoon) en Christoff Corten. Nicolas Vandierendonck en Filip Teunkens waren de besten in klasse 2, terwijl Jimmy de Breucker en Yannick Hoogaars laureaten in klasse 3 werden. Michael Cool en Bart Van Samang zijn de nieuwe kampioenen in klasse 4. Johnny De Breucker, Luc Janssens en Peter Van Delm kregen de beker in klasse 5 en Guido en Tom Werckx waren de besten in klassen 6. Verder ging de Junior Trophy naar Yannick Hoogaars en de Ladies Trophy naar snelle dame Kata Bozo.

Ook het Belcar Youngtimer en Historic kampioenschap huldigde zijn laureaten: Luc Geebelen (klasse 1), Wim Kuyl (klasse 2), Luc Moortgat( klasse 3), Evertjan Alders (klasse 4) en Tim Kuyl (klasse 5). Tijdens deze viering werd eveneens de Belcar-kalender voor 2020 bevestigd, met wedstrijden in Zolder, Spa en Assen (NL). De eerste races vinden plaats op 25 en 26 april in Zolder tijdens het DTM-weekend. (Belga)