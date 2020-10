Volgend weekend wordt in het kader van de tweede DTM-meeting op Circuit Zolder de voorlaatste meeting van het Belcar Endurance Championship 2020 afgewerkt. De titelstrijd barst los.

Ondanks het ingekrompen seizoen levert de Belcar 2020 toch een mooie en intense strijd op. In de twee races van 105 minuten die volgende zaterdag en zondag op het programma staan, zijn er samen met de seizoensafsluitende 24 uur van Zolder (op 7 november verreden over ¿ 12 uur), nog quasi evenveel punten te verdienen als in de al afgewerkte meetings dit seizoen. En omdat er dit jaar ook een schrapresultaat in rekening mag worden gebracht, is er in de titelstrijd - zowel algemeen als in elk van de klassen - nog één en ander mogelijk.

Een voorbeeld van hoe spannend het eigenlijk nog is? Regerende kampioenen Dylan Derdaele en Nicolas Saelens zijn met hun #99 Belgium Racing Lamborghini als sinds het begin van het seizoen in de voorste gelederen van de algemene tussenstand terug te vinden. Hun prestaties in de Belcar 3 klasse spelen daar uiteraard een grote rol in, maar ook drie algemene podiumplaatsen zorgden er voor dat ze na drie meetings over een voorsprong van 19 punten beschikken. Het zal er dit weekend in Zolder dus voor rijders en teams ook op aan komen om zich een ideale uitgangspositie voor de seizoensafsluiter begin november te verwerven.

In de Belcar 1 klasse met de snelle prototypes krijgen we de 'usual suspects' aan de start, en wordt het vooral uitkijken of de T2 Racing-bolides hun uitstekende prestatie van de vorige race kunnen bevestigen. In het Deldiche-kamp hoopt men dat de pechduivel deze keer thuis blijft. In Belcar 2 krijgen de Porschisten een nieuw tegenstander over de vloer, in de vorm van de #25 Speedlover 911 van Van Hover en Dons. Op de #97 Belgium Racing Porsche rijden Koen en Kris Wauters. In de Belcar 3 rekent men op de #20 Totaalplan Racing Lamborghini Supertrofeo om de strijd te kruiden. In de Belcar 4 zijn de ogen gericht op de #64 KDW Racing BMW M4 GT4, terwijl in Belcar 5 de rijders van JJ Motorsport (#34 BMW M2 CS) en QSR (#54 Audi RS3 LMS) het de veelwinnaars van Küpperracing (#42 BMW M3 E46) proberen lastig proberen te maken. Tenslotte rekent men in de Belcar 6 op een mooie strijd tussen #57 QSR BMW 325 en de kampioenschapsleiders van de #70 Simtag Racing BMW.

De vrije trainingen voor de voorlaatste meeting van het Belcar Endurance Championship 2020 worden op vrijdag 16 oktober om 9u15 afgewerkt, 's namiddags (15u10) volgen dan de kwalificaties voor beide races. Zowel op zaterdag als zondag wordt dan een wedstrijd over 105 minuten afgewerkt, telkens met een start om 16u15. (Belga)

