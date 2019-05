De Antwerpse autoverdeler en oldtimerspecialist Beerens organiseert op zondag 23 juni 2019 de 12de editie van de Beerens Classic Rally.

Ook dit jaar kunnen de liefhebbers van oldtimers en classic cars weer rekenen op een nauwkeurig uitgestippeld roadbook door het Belgische landschap dat heel wat mooie en vaak onbekende plekjes aandoet. Zoals steeds proberen de organisatoren ook nu weer een kwalitatieve en gezellige rally aan te bieden. Daarom houden zij bewust het aantal plaatsen beperkt.

De Beerens Classic Rally is nog steeds een toeristische rondrit, geen snelheidswedstrijd of een regularity event. Het is in de eerste plaats de bedoeling de deelnemers een leuke familie-uitstap onder autoliefhebbers aan te bieden. En als naar goede gewoonte zijn er weer tal van prachtige prijzen winnen.

De rally vertrekt dit jaar na een uitgebreid ontbijt bij Toyota Beerens in Antwerpen, de lunch is gepland bij Alta Ripa 2 in Oud-Turnhout en de finish ligt opnieuw bij Toyota Beerens in Antwerpen, waar iedereen achteraf kan genieten van een frisse pint en lekkere Belgische frietjes. Meer info en inschrijven kan op classicrally.beerens.be.(Belga)