Batur is krachtigste Bentley ooit

Bentley neemt afscheid van zijn indrukwekkende twaalfcilindermotor. In de nieuwe Batur produceert deze W12 maar liefst 750 pk en 1.000 Nm koppel. Dit is de krachtigste Bentley ooit.

De elektrificatie zet zich ook in bij de prestigemerken. Bentley gaat tegen 2025 een eerste batterij-aangedreven model op de markt brengen om tegen 2030 alle verbrandingsmotoren uit het gamma te schrappen. Dat betekent meteen ook dat de iconische W12 ten dode is opgeschreven.

Unieke architectuur

Deze twaalfcilindermotor die in 2003 zijn debuut maakte onder de motorkap van de Continental GT, is een knap staaltje technologie met zijn unieke architectuur. De krachtbron is namelijk opgebouwd uit twee gekoppelde VR6-blokken van de Volkswagen-groep, waarvan Bentley deel uitmaakt. Nu komt er nog een ultieme variant, die maar liefst 750 pk en 1.000 Nm koppel zal produceren. Dit werd mogelijk door de montage van nieuwe, grotere turbo’s en een verbeterde koeling van de luchtinlaat.

De potente 6 liter W12 krijgt een plaats in de nieuwe Batur waarvan slechts 18 exemplaren geproduceerd worden en die dus zeker tot een collectors’ item zal uitgroeien. Sedert 2003 bouwde Bentley meer dan 100.000 stuks van de W12-motor.