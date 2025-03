Banden mixen is geen goed idee

VAB voerde een bandentest uit om de nieuwste Vlaamse bandenregels te verifiëren. De mobiliteitsorganisatie verving op een auto met kwaliteitsbanden één band door een exemplaar met dezelfde afmetingen maar van een ander merk. De resultaten blijken ontnuchterend.

VAB illustreert met deze test de bevindingen van internationale consumentenorganisaties zoals het Duitse ADAC. Die onderstrepen dat het kwaliteitsverschil tussen bandenmerken alsmaar groter wordt. Er bestaat een Europees bandenlabel met een kwaliteitsoordeel over geluidsproductie, levensduur en veiligheid.

VAB deed tests met dezelfde wagen die achtereenvolgens werd uitgerust met banden die qua veiligheid een A-label kregen en een set met het C-label. Er werd ook een bijkomende ‘budgetcase’ getest. Daarbij kreeg de wagen drie A-banden en 1 C-exemplaar. Deze mix van banden is nu door de Vlaamse regering toegestaan. Je auto wordt er niet meer voor afgekeurd. De case is uit het leven gegrepen wanneer een automobilist één band beschadigt en dan de goedkoopste oplossing kiest. De test werd uitgevoerd door een professionele instructeur. Die voerde op een nat wegdek dagelijkse manoeuvres uit aan een snelheid van 50 per uur waaronder een remtest, een uitwijkmanoeuvre en een bocht van 90 graden.

Onvoorspelbaar

Banden met een A-label verteren deze oefeningen zonder enig probleem. Bij banden met een C-label werd de remweg langer (+ 28%). Ook de stuuroefeningen bleken minder precies en de wagen had moeite om het beoogde traject aan te houden. Bij de budgetcase – met dus 1 band vervangen door een exemplaar van een mindere kwaliteit – werd het weggedrag ronduit problematisch. De remweg was een beetje langer maar bij een snelle bocht en vooral bij het uitwijkmanoeuvre reageerde de wagen onvoorspelbaar. De achterwielen schoven weg, wat een modale automobilist moeilijk kan corrigeren. Omdat de wagen bij een bocht naar links anders reageerde dan bij een bocht naar rechts, werd het autogedrag onbetrouwbaar.

VAB vraagt dat de consument zich informeert over het Europese label bij de keuze van een band. Ondanks de komst van uitstekende rijhulpsystemen blijven kwalitatieve banden bepalend voor de actieve veiligheid van een auto. Verder adviseert de mobiliteitsorganisatie om bij voorkeur dezelfde banden naast elkaar te monteren. Indien dat (budgettair) moeilijk ligt, luidt het advies om op zijn minst banden met hetzelfde kwaliteitslabel te mixen.