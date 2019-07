BAC gaf zijn Mono een lichte update om nog sterkere prestaties te bekomen. Voortaan lukt de sprint van 0 tot 100 km/u in amper 2,5 seconden!

De BAC Mono R is eigenlijk een regelrechte Formule 1 bolide waarmee je de openbare op weg mag omdat er een kenteken en verlichting op gemonteerd werden. Het basisconcept is identiek aan een racewagen en resoluut gericht op prestaties. Deze Engelse eenzitter is dan ook uitsluitend als speelgoed voor trackdays bedoeld, met inderdaad de mogelijkheid de aanhanger thuis te laten en zelf naar het circuit te rijden.

En daar maakt de BAC Mono een geweldige indruk met zijn fantastische vermogengewichtsverhouding. Die werd op de nieuwe R-versie zelfs nog scherper gesteld. De herwerkte viercilinder 2,5 liter produceert nu 345 pk - 36 pk meer voorheen - en de wagen verloor ook 25 kilogram, onder meer door de montage van koolstofkeramische remmen en een titanium uitlaatsysteem, waarmee het rijklaar gewicht op 555 kilogram uitkomt. Dat levert een verhouding van 620 pk per ton op, een indrukwekkend cijfer dat je enkel bij de snelste hypercars terugvindt. De prestaties zijn dan ook niet min: 0 tot 96 km/u (60 mph) lukt voortaan in 2,5 seconden en de topsnelheid loopt op tot 274 km/u!

Deze fraaie en razendsnelle BAC Mono R kost bijna zo'n 213.000 euro, zonder opties of personalisatie. BAC plant er 30 stuks van te maken, en blijkbaar zijn die al allemaal verkocht.(Belga)