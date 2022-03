Precies 25 jaar geleden toonde Mercedes op het salon van Genève de eerste A-Klasse. Het merk waagde zich toen in het segment van de compacte wagentjes. Ondanks de bewogen start werden van deze eerste generatie ruim 1,1 miljoen exemplaren verkocht.

Mercedes hield zich decennialang afzijdig van compacte modellen. In de jaren tachtig ontwikkelde het merk met de ster voor het eerst een compacter model met de 190 die later C-Klasse zou worden. De A-Klasse zou pas in 1997 op de markt komen en hoewel het een Mercedes was die de afmetingen van zeg maar een VW Polo had, wilde Mercedes niets aan het toeval overlaten.

Er werd een speciaal platform ontwikkeld voor dit voorwielaangedreven model en de constructeur zag zich ook genoodzaakt om een nieuwe motor te ontwikkelen die in de compacte voorwielaangedreven architectuur paste. Een andere bijzonderheid aan het wagentje was de 'sandwich'- bodemplaat waarbij de motor na een frontale aanrijding onder de wagen schoof zodat de voetruimte van het passagierscompartiment gevrijwaard bleef.

Elandtest

Dat technisch vernuft maakte dat er ook een fors prijskaartje hing aan deze eerste voorwielaangedreven Mercedes-personenwagen. Tot overmaat van ramp faalde de A-Klasse op de ontwijktest van een automagazine. Tijdens de zogenaamde 'eland-test' kantelde de A-Klasse bijna. Achteraf waren er speculaties dat er met de auto of de testprocedure was geknoeid, maar wat aanvankelijk een probleem leek, werd uiteindelijk een zegen.

Mercedes nam immers de beslissing om elke A-Klasse standaard uit te rusten met een ESP-systeem, een primeur in de compactklasse. Dit elektronisch stabiliteitsprogramma maakte komaf met alle veiligheidstwijfels zodat Mercedes het ongelukkige elandverhaal kon ombuigen in een bijkomend verkoopargument. Op basis van de A-Klasse volgden tal van afgeleide modellen en ook vandaag is dit nog altijd een succesvol instapmodel ten huize Mercedes.

Mercedes hield zich decennialang afzijdig van compacte modellen. In de jaren tachtig ontwikkelde het merk met de ster voor het eerst een compacter model met de 190 die later C-Klasse zou worden. De A-Klasse zou pas in 1997 op de markt komen en hoewel het een Mercedes was die de afmetingen van zeg maar een VW Polo had, wilde Mercedes niets aan het toeval overlaten. Er werd een speciaal platform ontwikkeld voor dit voorwielaangedreven model en de constructeur zag zich ook genoodzaakt om een nieuwe motor te ontwikkelen die in de compacte voorwielaangedreven architectuur paste. Een andere bijzonderheid aan het wagentje was de 'sandwich'- bodemplaat waarbij de motor na een frontale aanrijding onder de wagen schoof zodat de voetruimte van het passagierscompartiment gevrijwaard bleef. Dat technisch vernuft maakte dat er ook een fors prijskaartje hing aan deze eerste voorwielaangedreven Mercedes-personenwagen. Tot overmaat van ramp faalde de A-Klasse op de ontwijktest van een automagazine. Tijdens de zogenaamde 'eland-test' kantelde de A-Klasse bijna. Achteraf waren er speculaties dat er met de auto of de testprocedure was geknoeid, maar wat aanvankelijk een probleem leek, werd uiteindelijk een zegen. Mercedes nam immers de beslissing om elke A-Klasse standaard uit te rusten met een ESP-systeem, een primeur in de compactklasse. Dit elektronisch stabiliteitsprogramma maakte komaf met alle veiligheidstwijfels zodat Mercedes het ongelukkige elandverhaal kon ombuigen in een bijkomend verkoopargument. Op basis van de A-Klasse volgden tal van afgeleide modellen en ook vandaag is dit nog altijd een succesvol instapmodel ten huize Mercedes.