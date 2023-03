B-Parts maakt garagebezoek ook groener

B-Parts wil op Europees niveau gebruikte auto-onderdelen aanbieden. Stellantis werkt met deze leverancier zodat garagebezoek voor de consument ecologischer, maar vooral voordeliger wordt.

B-Parts betrekt zijn onderdelen bij meer dan 130 Europese leveranciers die bijvoorbeeld schadewagens afbreken en de nog bruikbare wisselstukken inventariseren. Op die manier heeft B-Parts een voorraad van 5 miljoen onderdelen zodat de beschikbaarheid van stukken voor courante modellen zeer accuraat is. Dit is ook Stellantis niet ontgaan en dealers van die merken van de groep (Peugeot, Fiat, Opel, Citroën, DS, Alfa Romeo,…) kunnen wisselstukken via dit systeem bestellen. Om twijfelaars over de streep te trekken, genieten deze onderdelen een garantie van twee jaar.

Momenteel is B-Parts in 8 Europese landen (waaronder België) actief. De groep doet er alles aan om de circulatie van de onderdelen tussen de Europese landen te optimaliseren. Daarbij wordt rekening gehouden met een beperkte CO2-voetafdruk en de levertijd bedraagt maximum 5 dagen.

Hoge afdruk

Er zitten ook voordelen voor de klant in want naarmate ons wagenpark veroudert, is het vaak zinvoller om een tweedehandsonderdeel te gebruiken omdat dat perfect zal voldoen voor de resterende levensverwachting van een auto die bijvoorbeeld al 8 of 9 jaar oud is. Omdat een gebruikt onderdeel ook goedkoper is, blijft het dus langer economisch verantwoord om een auto te herstellen.

Dit is ook vanuit ecologisch perspectief een goede zaak, want al te vaak staren we ons blind op de CO2-emissie van een auto in gebruik. Daardoor worden perfect bruikbare auto’s soms veel te snel vervangen en gerecycleerd wat de ecologische voetafdruk van productie en recyclage over heel weinig kilometers uitsmeert. Dit betekent dus een torenhoge afdruk. Initiatieven zoals B-Parts maken komaf met die wegwerpmentaliteit.