De Palladium is een uitzonderlijke auto die door de ontwerpers wordt omschreven als een "hyperlimousine" omdat hij de traditionele kenmerken van een grote luxueuze berline (comfort, kwaliteit van materialen en afwerking, ruimte) combineert met uitzonderlijke prestaties.

De Palladium wordt in Italië ontworpen en gebouwd en op die manier wil de constructeur in de voetsporen treden van de vermaarde Italiaanse carrosseriebouwers van weleer. Destijds werden uitzonderlijke auto's gebouwd op een bekend chassis en het koetswerk werd met veel zorg en passie met de hand vervaardigd.

Elk van de tien geplande exemplaren zal worden gebouwd volgens de wensen van de klant. Die kan de afwerking tot in de details stipuleren. De indrukwekkende proporties (lengte van bijna 6 meter en 2 m breed) verraden dat het chassis en de motor van een RAM pick-up komen. De Palladium wordt aangedreven door een 5,7 liter HEMI V8-motor, die wordt opgevoerd tot 700 pk en 950 Nm, genoeg om de 2,6 ton zware mastodont in amper 4,5 seconden van 0 tot 100 km/u te katapulteren.

De naam die voor dit voertuig werd gekozen, moet vooral de connotatie maken met majestueuze en klassieke esthetiek en is geïnspireerd op de huizen van de beroemde Italiaanse architect Andrea Palladio. Die werd beroemd omdat hij oude Griekse en Romeinse stijlen als basis voor zijn creaties gebruikte. Kortom, de auto ademt overdaad, excentriciteit en blingbling uit. De toekomstige eigenaars kunnen er zeker van zijn dat ze niet onopgemerkt voorbijrijden. De prijs wordt door de constructeur confidentieel gehouden.(Belga)

