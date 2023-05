Avenger: de eerste echt elektrische Jeep

De Jeep Avenger is een compacte 100 % elektrische SUV met een rijbereik van 400 km die de Europese consument moet verleiden.

Jeep wordt nog vaak geassocieerd met grote en gulzige terreinwagens, maar de nieuwe Avenger is een compacte crossover met een lengte van 4 meter die plaats biedt aan vijf personen en voorzien is van een 100 % elektrische aandrijving. Dit is een model dat op en top gericht is op de Europese markt en zich ondanks zijn avontuurlijke look vooral in de stadsjungle thuis voelt.

Weldra ook hybride

De Avenger staat op het modulaire e-CMP2-platform van Stellantis dat ook nog voor andere geëlektrificeerde modellen uit deze autogroep dient. Belangrijk om weten, is dat er naast de batterijversie vanaf 2024 ook varianten met een hybride aandrijving beschikbaar zijn. Dat wordt zeker een interessant en goedkoper alternatief in de overgang naar volledig elektrisch rijden in Europa.

De Jeep Avenger die al werd verkozen tot Europese Auto van het Jaar 2023, wordt op de voorwielen aangedreven door een elektromotor van 156 pk en 260 Nm koppel. Die aandrijving verzekert vinnige prestaties gekoppeld aan een degelijk WLTP-rijbereik van 400 km, waarvan in de realiteit zo’n 350 km overblijft. Dat is meer dan voldoende voor een polyvalent gebruik aangezien snelladen tegen 100 kW het mogelijk maakt om de accu van 51 kWh van 20 tot 80 procent te vullen in ongeveer 25 minuten. Daarnaast kan thuisladen aan 11 kWh.

Dynamisch rijgedrag

Onderweg verzekert de Avenger verrassend veel rijplezier en stuurt haast even dynamisch door de bochten als een berline, wat vooral te danken is aan het relatief lage gewicht (1.500 kg), de directe stuurinrichting en de vrij strakke demping.

De Jeep Avenger is verkrijgbaar is vier uitrustingsniveaus, waarbij de basisversie die 38.500 euro kost, zeer compleet is uitgedost met onder meer een digitaal dashboard en het Uconnect infotainmentsysteem met draadloos Apple CarPlay en Android Auto, alsook comfort- en veilgheidsitems zoals cruise control, lane keeping assist en hill descent control.