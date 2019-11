De nieuwe Abarth 695 70° Anniversario wordt voor het eerst in België getoond op het Interclassics Brussels salon dat van 15 tot 17 november 2019 plaatsvindt.

Het sportieve automerk Abarth heeft besloten de bezoekers van de Interclassics Brussels 2019 te verwennen met een heuse primeur van het nieuwe pronkstuk van het gamma. Het model dat in Brussels Expo zal worden getoond kwam rechtstreeks uit Turijn via de weg doorheen de Alpen en levert zo een afdoend bewijs dat deze sportieve wagens in alle omstandigheden goed kunnen presteren. Om zijn 70e verjaardag te vieren brengt Abarth een nieuwe video van de wagen in een gepast kader. Tussen de collectie unieke oldtimers van het merk in de FCA Heritage in Turijn wordt duidelijk waar het nieuwe model zijn inspiratie haalde. De beelden werden speciaal voor Interclassics Brussels 2019 gedraaid met een virtuele rijder die van een vintage model overstapt in de nieuwe Abarth 695 70í Anniversario voor een rit van ruim 1.000 kilometer van de Heritage Hub van Fiat Chrysler Automobiles in Turijn naar het Interclassics Salon in Brussel. Deze video maakt promotie voor de avant-première van de nieuwe Abarth 695 70í Anniversario in Brussel, waarvan de productie beperkt blijft tot 1949 eenheden. Dat is niet toevallig het jaartal waarin het merk door Carlo Abarth werd opgericht. Deze video is te bekijken op volgende link: https://vimeo.com/372916951 (Belga)