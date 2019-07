De Italiaanse carrossier Zagato viert zijn 100e verjaardag en dat wordt in het najaar gevierd in het Brusselse automuseum Autoworld.

De tentoonstelling 'Carrozzeria Zagato 100 Years' loopt van 14 september tot 1 december 2019 in Autoworld aan het Jubelpark. Het bedrijf werd in 1919 in Milaan opgericht door Ugo Zagato en is al een eeuw lang een ronkende naam in de wereld van koetswerkbouwers. Om dit bijzondere jubileum te vieren, stelt Autoworld een vijftiental historische wagens van het merk tentoon, waaronder enkele uiterst exclusieve exemplaren: een Alfa Romeo 1750 (1932), een Lancia Appia, Flaminia en een Fulvia Zagato, een Alfa Romeo Junior Z en een TZ, een Aston Martin DB4 en een Nissan Stelvio.

Zoals dat in Italië wel vaker het geval was, leerde Ugo Zagato de kneepjes van het vak tijdens de Eerste Wereldoorlog in de luchtvaartsector. Vanaf het begin gebruikte hij diezelfde technieken bij het uittekenen en ontwerpen van zijn koetswerken. Zijn avant-gardistische, aerodynamische profiel en lijnen zijn nog steeds het handelsmerk van het bedrijf. Zagato ontwierp hoogwaardige carrosserieën voor tal van gerenommeerde merken, zoals Lancia, Maserati en Aston Martin. Maar het merk dat zijn werk een echte cultstatus bezorgde, was Alfa Romeo. In de jaren 1930 ontwierp hij voor hen enkele legendarische carrosserieën: de Alfa Romeo 6C 1500 (1929), de Alfa Romeo 6C 1750 (1932) en de Alfa Romeo 8C 2300.

Het bedrijf wordt nog steeds door de familie Zagato uitgebaat. Momenteel staat Ugo's kleinzoon Andrea Zagato aan het roer, ook al heeft Zagato sinds 2008 een overeenkomst met de Indiase onderdelenfabrikant Autoline Industries.

(Belga)