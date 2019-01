Autoworld zet Belgische buggy's in de kijker

Reeds rond 1965 bouwde een zekere Bruce F. Meyers in Californië strandvoertuigen met een polyester carrosserie op VW Kever-basis. Deze Meyers Manx kan worden bestempeld als de "oer-buggy". Hij werd al snel een hit, maar het duurde tot omstreeks 1968 vooraleer de eerste "Buggy's" in Europa werden geïmporteerd.

Edmond Pery, de man achter APAL uit Luik, was één van de eersten om het potentieel van de buggy's te zien. Hij wilde de eerste zijn om een originele buggy voor te stellen aan de Volkswagendirectie om zo een constructeursgarantie te krijgen voor het mechanische gedeelte. Charles Van den Bosch ontwierp de carrosserie met de typische inkeping op de flanken die een APAL-buggy typeert. In samenwerking met het Franse Multimaco, werd een eerste APAL Buggy voorgesteld op het Salon van Parijs 1969. Daar werden op 10 dagen 160 bestellingen genoteerd.

Pery kreeg vervolgens van de Volkswagendirectie de toestemming om zijn buggy via het officiële Volkswagennetwerk in België te commercialiseren. Hij slaagde erin om te voldoen aan de crash-test en om zijn voertuig door de TÜV in Duitsland te laten homologeren. De trein was vertrokken. APAL ging ook carrosserieën bouwen voor Ritter en nog een aantal andere constructeurs. Daarnaast waren er ook andere Belgische constructeurs die voor een kortere of langere periode buggy's bouwden: onder andere Vanclee uit Roeselare, Mean uit de gelijknamige gemeente in de Ardennen of VF uit de streek van Namen.

Ook in het buitenland waren er verschillende constructeurs, maar naar alle waarschijnlijkheid was APAL de grootste, die niet alleen klassieke buggy's bouwde, maar ook sportmodellen zoals de Jet of de Corsa, of vrijetijdsvoertuigen zoals de Auki. APAL zou naar schatting ongeveer 5.500 buggy's hebben gebouwd. Als dat geen record is voor een Europese firma, zal het in ieder geval niet veraf zijn.(Belga)