Autoworld viert verjaardag Corvette

Een van de grote Amerikaanse klassiekers blaast 70 kaarsjes uit. En dat viert het Brusselse museum Autoworld met een speciale tentoonstelling gewijd aan de Corvette.

De Corvette is een icoon in de autowereld en een verwezenlijking van de Amerikaanse droom op vier wielen. De stoere sportwagen herinnert aan een tijd waarin nog alles mogelijk leek en is intussen aan zijn achtste generatie toe. De 70ste verjaardag van de Corvette was voor het Brusselse museum Autoworld een ideale gelegenheid om er zijn zomertentoonstelling aan te wijden.

Het verhaal van de Corvette begon in 1953 toen designer Harley Earl een prototype van de eerste generatie van dit model met een glasvezel koetswerk presenteerde aan de directie van General Motors. Die was meteen overtuigd en besloot deze aantrekkelijke sportwagen met zijn fraaie lijnen en licht gewicht in productie te nemen.

Acht generaties

Al snel werd de Corvette met zijn potente V8-motor een succes op de markt van sportwagens en de rest is geschiedenis. Intussen zijn we toe aan de achtste generatie die helemaal in de tijdsgeest ook geëlektrificeerd is met een hybride aandrijving en weldra ook een volledig elektrische variant.

Autoworld brengt in het museum aan het Jubelpark van 3 juni tot 27 augustus 2023 de geschiedenis van de Corvette met 16 unieke wagens. Daarbij natuurlijk ook de C2 Stingray split window uit 1963 of de C3 Duntov uit 1983. Deze tentoonstelling is zeker een bezoekje waard voor de liefhebbers.