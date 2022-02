Autoworld viert Valentijn met de Love Bugs Parade. Er is niet alleen een tijdelijke tentoonstelling over de Volkswagen Kever, maar ook een heuse parade op de Esplanade van het Jubelpark.

Zondag 13 februari wordt het plein voor Autoworld vanaf 10 uur gereserveerd voor Volkswagen Kevers, VW-busjes en Beetles van alle generaties en leeftijden. Vanaf 1 uur wordt het startschot gegeven van de Love Bugs Parade, een bonte verzameling Kevers die een uur lang door hartje Brussel zal trekken om vanaf 15 uur te verzamelen op de Esplanade van het Jubelpark.

Dit jaar is deze leuke traditie al aan zijn dertiende editie toe en het is zowel voor de deelnemers als voor de bezoekers een dag vol muziek en gezelligheid. Op de tijdelijke thematentoonstelling over de klassieke Kevers is onder meer de eerste VW te zien die D'Ieteren in 1951 in België invoerde. Er staat bovendien een Kever uit 1955 die je herkent aan de ovalen achterruit.

Congo

Omdat het een bonte tentoonstelling moet zijn, is ook een Herbie-replica met het obligate startnummer 53 present. Het gaat om een gedetailleerde kopie van de Beetle die Disney in 1964 gebruikte in de eerste Herbie-film. Het tentoongestelde exemplaar heeft zelfs speciale motortjes in de koplampen die via een afstandsbediening worden geactiveerd om net als in de film de 'wimpers' te laten bewegen.

Verder is er een Mach 1 Okrasa Kever te zien die destijds in de fabriek van Vorst werd geassembleerd. Tot slot leent D'Ieteren een Kever die ooit is ingezet voor een raid Brussel-Congo met Pierre D'Ieteren en Jaques Swaters (autopiloot en later Ferrari-importeur) aan het stuur.

Zondag 13 februari wordt het plein voor Autoworld vanaf 10 uur gereserveerd voor Volkswagen Kevers, VW-busjes en Beetles van alle generaties en leeftijden. Vanaf 1 uur wordt het startschot gegeven van de Love Bugs Parade, een bonte verzameling Kevers die een uur lang door hartje Brussel zal trekken om vanaf 15 uur te verzamelen op de Esplanade van het Jubelpark. Dit jaar is deze leuke traditie al aan zijn dertiende editie toe en het is zowel voor de deelnemers als voor de bezoekers een dag vol muziek en gezelligheid. Op de tijdelijke thematentoonstelling over de klassieke Kevers is onder meer de eerste VW te zien die D'Ieteren in 1951 in België invoerde. Er staat bovendien een Kever uit 1955 die je herkent aan de ovalen achterruit. Omdat het een bonte tentoonstelling moet zijn, is ook een Herbie-replica met het obligate startnummer 53 present. Het gaat om een gedetailleerde kopie van de Beetle die Disney in 1964 gebruikte in de eerste Herbie-film. Het tentoongestelde exemplaar heeft zelfs speciale motortjes in de koplampen die via een afstandsbediening worden geactiveerd om net als in de film de 'wimpers' te laten bewegen. Verder is er een Mach 1 Okrasa Kever te zien die destijds in de fabriek van Vorst werd geassembleerd. Tot slot leent D'Ieteren een Kever die ooit is ingezet voor een raid Brussel-Congo met Pierre D'Ieteren en Jaques Swaters (autopiloot en later Ferrari-importeur) aan het stuur.