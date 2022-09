Autoworld viert 75 jaar Ferrari

Dit jaar bestaat Ferrari 75 jaar en dat viert het Brusselse automuseum Autoworld met een tentoonstelling gewijd aan het Italiaanse sportwagenmerk met unieke bolides.

Autoworld biedt altijd prachtige thematentoonstellingen 75 jaar van het iconische Italiaanse sportwagenmerk was natuurlijk een gedroomde insteek. In zekere zin is het een dubbele viering want 70 jaar geleden werd autocoureur Jacques Swaters namelijk ook de officiële Ferrari-invoerder voor de Benelux. België werd zo het eerste land in Europa dat Ferrari’s importeerde en het tweede wereldwijd na de Verenigde Staten. Dat was in 1952, toen Swaters net de Ecurie Francorchamps had opgericht en zijn eerste Ferrari aanschafte, een 500 F2.



Om deze verjaardagen in de verf te zetten toont Autoworld gedurende meer dan twee maanden – van 23 september tot 4 december 2022 – een vijftiental uitzonderlijke Ferrari’s in het Jubelpark in Brussel. Elke daarvan heeft een bijzonder verhaal: ze zijn historisch uniek, werden slechts in een heel beperkt aantal exemplaren geproduceerd, zijn ooit bestuurd door een bekende autocoureur of waren eigendom van een beroemdheid.

Zo kan je op de tentoonstelling ’75 anni di Ferrari’ onder meer de Dino 206 van Eric Clapton bewonderen, een unieke Daytona Michelotti, de 195 Inter Ghia, de 500 Superfast van Peter Sellers, een 250 GT Spider LWB, een 308 GTS,… Als extraatje wordt op zondag 25 september nog een speciale Ferrari ‘Cars & Coffee’ gehouden op de Esplanade van het Jubelpark voor het museum.