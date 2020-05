Na meer dan twee maanden lockdown begint het openbare leven beetje bij beetje terug vorm te krijgen, ook bij Autoworld. Het Brusselse automuseum opent vanaf 18 mei 2020 weer zijn deuren met een exclusieve collectie super- en hypercars.

Met de bereidwillige medewerking van de invoerders en privéverzamelaars slaagde Autoworld erin een twintigtal prachtige en unieke bolides bij elkaar te brengen in de tentoonstellingsruimte aan het Jubelpark. Deze expositie loopt van 18 mei tot 28 juni 2020 en kan rekenen op tal van prachtige exemplaren van de Britse, Italiaanse en Duitse prestigemerken.

Op het deelnemerslijstje staan onder andere: Audi R8 Spyder, Aston Martin GT8, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, BMW M4 DTM Champion's Edition, Donkervoort GTO, Ferrari Enzo, Ferrari La Ferrari, Italdesign Zerouno, Lamborghini Aventador SVJ, Porsche 918 Spyder, Porsche Carrera GT, Porsche GT2 RS, McLaren P1, McLaren GTR Senna, Mercedes SLR , Mercedes AMG GT, Touring Superleggera Sciadipersia en de Touring Superleggera Disco Volante.

De expositiekalender van Autoworld is door de coronacrisis grondig door elkaar geschud. Daardoor viert men deze zomer, vanaf 1 juli, alsnog de 70ste verjaardag van één van de meest mythische voertuigen uit de automobielgeschiedenis: dé Porsche 356. Een 15-tal wagens blijven in Brussel op post tot september.(Belga)

Met de bereidwillige medewerking van de invoerders en privéverzamelaars slaagde Autoworld erin een twintigtal prachtige en unieke bolides bij elkaar te brengen in de tentoonstellingsruimte aan het Jubelpark. Deze expositie loopt van 18 mei tot 28 juni 2020 en kan rekenen op tal van prachtige exemplaren van de Britse, Italiaanse en Duitse prestigemerken.Op het deelnemerslijstje staan onder andere: Audi R8 Spyder, Aston Martin GT8, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, BMW M4 DTM Champion's Edition, Donkervoort GTO, Ferrari Enzo, Ferrari La Ferrari, Italdesign Zerouno, Lamborghini Aventador SVJ, Porsche 918 Spyder, Porsche Carrera GT, Porsche GT2 RS, McLaren P1, McLaren GTR Senna, Mercedes SLR , Mercedes AMG GT, Touring Superleggera Sciadipersia en de Touring Superleggera Disco Volante.De expositiekalender van Autoworld is door de coronacrisis grondig door elkaar geschud. Daardoor viert men deze zomer, vanaf 1 juli, alsnog de 70ste verjaardag van één van de meest mythische voertuigen uit de automobielgeschiedenis: dé Porsche 356. Een 15-tal wagens blijven in Brussel op post tot september.(Belga)