Het Brusselse automuseum aan het Jubelpark heeft zijn deuren weer geopend en biedt een veiling van Bonhams en tentoonstellingen van de Audi Quattro, Mazda en Gillet aan.

Volgend weekend (5 en 6 september) is het prestigieuze veilinghuis Bonhams te gast bij Autoworld voor een veiling waarbij niet minder dan 67 uitzonderlijke klassieke en sportieve wagens onder de hamer gaan. Een greep uit het aanbod klassewagens: een Jaguar E-Type Series 1 uit 1961, een Mercedes-Benz 630 Sports Tourer uit 1928 en een Porsche 997 Speedster van 2012. Alle deelnemende wagens en motoren zullen tentoongesteld staan op de eerste verdieping van het museum en deze pop-up tentoonstelling is toegankelijk voor al onze bezoekers. Van 11 september tot 7 oktober vertellen de Audi Quattro's bij Autoworld het fantastische verhaal van de sportwagen die de rallywereld op zijn kop zette en de veiligheid van auto's revolutionair verbeterde. Je ontdekt er niet alleen een van de eerste coupés van het merk, maar ook tal van rally- en wedstrijdmodellen en iconische sportwagens, zoals de GR4 Rally uit 1980, een Rally Gr B uit 1983, een Ur-Quattro uit 1982, een RS2 uit 1993 en nog veel meer. Daarna zet Autoworld de geschiedenis van Mazda in de kijker van 16 oktober tot 13 december aan de hand van een uitgebreide retrospectieve met beeldmateriaal, miniaturen en uiteraard een overzicht van de meest legendarische wagens van het merk, met onder meer de legendarische Mazda 787B die speciaal voor deze gelegenheid uit het Le Mans museum wordt overgebracht. Tenslotte zijn nagenoeg alle Gillet-motorfietsen (70 à 80 modellen) te bewonderen in Autoworld van 29 oktober tot 1 november, inclusief de authentieke motoren van de World Tour en de expeditie naar Leopoldstad. (Belga)

