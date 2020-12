Nu de musea opnieuw de deuren mogen openen, kondigt het Brussels museum Autoworld aan dat de deuren weer openen. Sinds kort is er de thematentoonstelling naar aanleiding van de 125ste verjaardag van Skoda gestart. Het museum geeft nog mee dat de Mazda-expo (100ste verjaardag) die vlak voor de tweede lockdown was gestart, wordt verlengd tot eind januari. Beide exposanten (Skoda en Mazda) delen de beschikbare ruimte. Dat getuigt niet alleen van pluralisme, het is vooral een opsteker voor de bezoeker die zich tijdens één museumbezoek kan onderdompelen in het verleden van een Japanse én een Europese constructeur. Autoworld geeft ook aan dat ze alles in het werk stellen om een bezoek in alle veiligheid te laten verlopen.

Het Tsjechische Skoda liet enkele uitzonderlijke modellen uit het Skoda Auto Museum van Mlada Boleslav overkomen. Je ziet er dat Skoda ooit begon met Slavia fietsen en vrij snel overschakelde op motorfietsen. In 1905 bouwden Laurin & Klement hun eerste auto, de Voiturette A. In Autoworld ontdekken de bezoekers ook de Superb (1961) en de Felicia cabrio uit 1961. Skoda neemt deze verjaardag ook te baat om een blik op de toekomst te geven door in het museum het actuele gamma te tonen, met inbegrip van de Enyaq die er in primeur wordt getoond. Het is de allereerste elektrische SUV van het merk die volgend jaar bij de Skoda-verdelers zal staan. Op die manier kan Skoda toch een 'mini autosalon' organiseren. Voor de openingsuren van Autoworld of voor praktische informatie kan u terecht op de website www.autoworld.be. (Belga)

