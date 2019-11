De tweejaarlijkse eindejaarsexpo van Autoworld brengt dit keer een hommage aan de Britse automerken. Vanaf 13 december 2019 staat het museum aan het Jubelpark twee maanden lang in het teken van 'So British! cars & lifestyle'.

Tijdens vorige edities nam Autoworld zijn bezoekers mee naar de Verenigde Staten en Italië, maar voor deze editie steekt men het Kanaal over naar het bruisende hart van Londen met zijn drukke verkeer, straatjes waarin antieke pareltjes van wagens verborgen staan, de Royal Crescent, prachtige winkelstraten met chique etalages en weelderige kerstversiering. Het Verenigd Koninkrijk is immers ook het thuisland van verschillende iconische autofabrikanten. 'So British!' dompelt je onder in de wereld van een natie die de geboorte van een indrukwekkend aantal mythische auto's heeft gekend.

De 'British way of life' komt in elk detail van de expo terug. Dit jaar baadt het museum tijdens de eindejaarsperiode helemaal in een traditionele 'Christmas shopping'- sfeer, met prachtige kerstversiering, een enorme kerstboom, winterse etalages in het decor en een shop met tal van cadeautjes voor groot en klein. Meer dan vijftig legendarische Britse auto's van na de Tweede Wereldoorlog, waaronder enkele zeldzame en uitzonderlijke modellen, zijn uitgestald in een typisch Londense setting.

Niet alleen alle actieve merken zijn er vertegenwoordigd (Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, McLaren, Mini, Rolls-Royce), maar ook heel wat merken waar liefhebbers van Britse auto's met veel nostalgie aan terugdenken. Omdat die oude merken al lang verdwenen zijn, hebben heel wat mensen nog nooit een van deze auto's in het echt gezien. Denk maar aan de Gordon Keeble, waarvan slechts 99 exemplaren gemaakt zijn, of de Jowett Javelin of Marcos... En dan zijn er natuurlijk nog de typisch Britse 'saloon cars'. Er staan ook klassiekers als Austin, Bristol, Hillman, Humber, Jaguar, MG, Singer, Triumph en Vauxhall, om er maar enkele te noemen. Kortom, de tentoonstelling 'So British! cars & lifestyle' is zeker een bezoekje waard.(Belga)