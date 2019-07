In juni kende de autoverkoop in ons land een fikse daling van 11 procent. De voorbije maand was Renault het populairste merk, maar over het hele jaar 2019 bekeken blijft Volkswagen marktleider.

Volgens de gegevens van Febiac waren op het einde van de eerste helft van het jaar 310.488 nieuwe auto's geregistreerd. Daarmee vertoont 2019 een daling van 6,3 procent ten opzichte van de eerste helft van 2018. Ter herinnering, 2018 was een uitzonderlijk jaar voor de nieuwe automarkt, met het op één na beste resultaat ooit in België. De introductie van de WLTP-testcyclus voor nieuwe auto's vanaf september 2018 dwong de automarkt immers tot een versnelde verkoop en inschrijving van de 'oude' NEDC-voertuigen. Deze 'boost' in de aanloop van de WLTP-periode laat zich nu voelen in de vergelijking met 2018.

In juni wist Renault het meeste aantal wagens aan de man te brengen: 5.764 eenheden. In de gecumuleerde stand neemt het Franse merk de tweede plaats in, voor Peugeot en na Volkswagen, dat de eerste zes maanden van 2019 al 30.551 auto's verkocht, wat goed is voor een marktaandeel van 9,84 procent.

Ook de motorfietsen delen in de klappen. Maar hoewel het aantal inschrijvingen in juni met 9,6 procent is gedaald, kunnen importeurs toch een stijging van 1,5 procent melden over de eerste zes maanden van 2019.(Belga)