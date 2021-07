Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Knack Extra nodigt 10 lezers (m/v) mét partner uit om één dag lang in de huid te kruipen van een autotester.

Midden oktober verschijnt de herfsteditie van Knack/Le Vif Extra. Thema's ditmaal: het aanhoudend succes van de SUV en de opkomst van de elektrische auto. Gewoontegetrouw laten wij ook de lezers aan het woord. Dit keer nodigen wij 10 lezers (m/v) mét partner uit om één dag lang in de huid te kruipen van een autotester. Mercedes stelt daartoe zijn allernieuwste e-modellen en volledige SUV-gamma ter beschikking. De deelnemers kunnen bij die gelegenheid ook kennismaken met de EQS, hét elektrische vlaggenschip van Mercedes.

Het lezersevent heeft plaats op vrijdag 3 september van 10 tot 16 uur, samenkomst op de hoofdzetel van Mercedes-Benz Benelux, Tollaan 68, 1200 Brussel. 's Middags is een buffet voorzien.

Belangstellenden moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en moeten zich voor 9 augustus kandidaat stellen op volgend mailadres: urbain.vandormael@knack.be. Wij vragen aan de kandidaat-autotesters bovendien dat ze ons in het kort laten weten waarom ze aan dit event willen deelnemen.

Midden oktober verschijnt de herfsteditie van Knack/Le Vif Extra. Thema's ditmaal: het aanhoudend succes van de SUV en de opkomst van de elektrische auto. Gewoontegetrouw laten wij ook de lezers aan het woord. Dit keer nodigen wij 10 lezers (m/v) mét partner uit om één dag lang in de huid te kruipen van een autotester. Mercedes stelt daartoe zijn allernieuwste e-modellen en volledige SUV-gamma ter beschikking. De deelnemers kunnen bij die gelegenheid ook kennismaken met de EQS, hét elektrische vlaggenschip van Mercedes. Het lezersevent heeft plaats op vrijdag 3 september van 10 tot 16 uur, samenkomst op de hoofdzetel van Mercedes-Benz Benelux, Tollaan 68, 1200 Brussel. 's Middags is een buffet voorzien. Belangstellenden moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en moeten zich voor 9 augustus kandidaat stellen op volgend mailadres: urbain.vandormael@knack.be. Wij vragen aan de kandidaat-autotesters bovendien dat ze ons in het kort laten weten waarom ze aan dit event willen deelnemen.