Het Autosalon van Brussel, waarvan de 99ste editie gepland staat van 15 tot 24 januari 2021 in Brussels Expo, stelt zich tot doel een evenement te presenteren dat volledig aangepast is aan de eisen die de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 stelt.

De Belgisch-Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, Febiac, die elk jaar de Brussels Motor Show organiseert, werkt sinds midden maart aan de ontwikkeling van verschillende scenario's voor de editie 2021 van het populairste auto-evenement in België. Dat wordt een gigantische uitdaging, want de vorige edities kreeg het Autosalon vaak bijna een half miljoen bezoekers over de vloer. Nu heerst er nog onzekerheid of een evenement van deze omvang zal kunnen doorgaan begin 2021. Verscheidene auto- en motormerken uitten hun twijfels hierover en sommige schrapten hun aanwezigheid al. De organisatoren houden de moed er echter in.

"Het uitbreken van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende gezondheidssituatie heeft alle creativiteit van onze teams aangesproken en ons vermogen om dit event een nieuwe ontwikkeling te geven", legt Pierre Lalmand, directeur van de Brussels Motor Show, uit. "Geconfronteerd met de onvoorspelbaarheid van het virus, hebben we een hele reeks scenario's ontwikkeld om de succesvolle organisatie van de Brussels Motor Show in januari 2021 te verzekeren. Elk van deze scenario's is vanzelfsprekend opgebouwd rond de talrijke regels die tot doel hebben de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en het feit hoe strikt deze regels zijn."

Febiac haalt nog aan dat het Autosalon van Brussel elk jaar 10.000 professionals uit de automobiel- en beurssector aan het werk stelt op de site van Brussels Expo, en dat de impact van het Salon op de jaarlijkse omzet van de exposanten varieert tussen 25 en 30%.(Belga)

De Belgisch-Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, Febiac, die elk jaar de Brussels Motor Show organiseert, werkt sinds midden maart aan de ontwikkeling van verschillende scenario's voor de editie 2021 van het populairste auto-evenement in België. Dat wordt een gigantische uitdaging, want de vorige edities kreeg het Autosalon vaak bijna een half miljoen bezoekers over de vloer. Nu heerst er nog onzekerheid of een evenement van deze omvang zal kunnen doorgaan begin 2021. Verscheidene auto- en motormerken uitten hun twijfels hierover en sommige schrapten hun aanwezigheid al. De organisatoren houden de moed er echter in."Het uitbreken van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende gezondheidssituatie heeft alle creativiteit van onze teams aangesproken en ons vermogen om dit event een nieuwe ontwikkeling te geven", legt Pierre Lalmand, directeur van de Brussels Motor Show, uit. "Geconfronteerd met de onvoorspelbaarheid van het virus, hebben we een hele reeks scenario's ontwikkeld om de succesvolle organisatie van de Brussels Motor Show in januari 2021 te verzekeren. Elk van deze scenario's is vanzelfsprekend opgebouwd rond de talrijke regels die tot doel hebben de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en het feit hoe strikt deze regels zijn." Febiac haalt nog aan dat het Autosalon van Brussel elk jaar 10.000 professionals uit de automobiel- en beurssector aan het werk stelt op de site van Brussels Expo, en dat de impact van het Salon op de jaarlijkse omzet van de exposanten varieert tussen 25 en 30%.(Belga)