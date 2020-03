Door de afgelasting van het Autosalon van Genève omwille van de dreiging van het coronavirus onthullen de meeste automerken hun premières en nieuwigheden online voor hun wereldprimeur.

Op 28 februari besloot de Zwitserse overheid alle evenementen en samenkomsten van meer dan 1.000 personen te verbieden tot 15 maart. Op enkele dagen voor de opening van het Autosalon van Genève 2020, dat van 5 tot 15 maart plaatsvindt, zat er voor de organisatoren niets anders op dan de internationale autobeurs definitief af te gelasten. Nochtans hadden vele merken gepland hun wereldpremières in Genève te onthullen, maar dat viel dus in het water.

Gelukkig steekt de digitalisering een handje toe en onthullen de meeste automerken hun nieuwigheden de volgende dagen virtueel via een livestream. Een handig alternatief waarmee de hele planning van de lanceringen van nieuwe modellen bij de constructeurs toch gewoon gerespecteerd kan worden. Zo kan u eerstdaags achter uw computerscherm live de premières beleven van onder meer de Mercedes E Klasse, Porsche 911 turbo, McLaren LT, Renault Morphoz, BMW i4 Concept, Skoda Octavia RS iV, VW Touareg R en VW Golf GTI, GTE en GTD.(Belga)

