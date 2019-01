Autosalon van Brussel: wat u moet weten

De 97ste editie van het Autosalon is wat vroeger een 'klein' salon werd genoemd en staat vooral in het teken van de bedrijfsvoertuigen.

Traditioneel trekken die 'kleine' salons in de oneven jaren minder volk dan de 'grote salons' in de even jaren, maar dat verschil is de jongste edities geleidelijk aan vervaagd. Vorig jaar trokken meer dan een half miljoen bezoekers naar het Autosalon, dit jaar wordt gemikt op zowat 450.000 bezoekers.

Commercieel salon

Terwijl heel wat autosalons in Europa moeite hebben om alle grote merken op hun affiche te krijgen, slaagt Brussel daar jaarlijks wel in. 'De merken letten steeds meer op wat een salon hen opbrengt in vergelijking met de investering. En Brussel staat bekend als een commercieel salon. De periode van het salon is voor veel merken goed voor 20 tot 25 procent van hun jaaromzet in ons land', zegt communicatiedirecteur Joost Kaesemans.

Niet verwonderlijk: meer dan veertig procent van de bezoekers heeft de intentie een wagen te kopen binnen de twaalf maanden. Met andere woorden: de automerken kunnen het zich niet veroorloven om niet op te dagen. Kaesemans: 'Zelfs een merk als Volvo, dat had aangekondigd in Europa enkel nog het salon van Genève te doen, blijft naar Brussel komen.'

Wat, waar, wanneer?

De personenwagens en bedrijfsvoertuigen palmen zeven paleizen in, waaronder paleis 1, dat volledig is gewijd aan de Dream Cars-tentoonstelling. De gemotoriseerde tweewielers zijn te bewonderen in paleizen 8 en 9. Koetswerkbouwers en andere specialisten in de inrichting van bedrijfsvoertuigen zijn terug te vinden in paleis 12.

In paleis 10 kunnen bezoekers van 18 tot en met 21 januari terecht op de tijdelijke expo #WeAreMobility, die gewijd is aan bestaande en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Het 97ste Autosalon van Brussel opent zijn deuren voor het grote publiek op vrijdag 18 januari om 13 uur met een avant-première. Een en ander betekent dat de persdag ingekort is tot een halve dag.

Vanaf zaterdag 19 tot en met zondag 27 januari is het salon dagelijks open van 10:30 tot 19 uur. Op maandag 21 en vrijdag 25 januari zijn er twee nocturnes voorzien tot 22.00 uur. Een standaardticket kost 15 euro.