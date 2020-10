Omwille van de onzekere situatie ten gevolge van Covid-19 heeft organisator Febiac wijselijk besloten de Brussels Motor Show tot januari 2022 uit te stellen.

Jaarlijks trekken tot een half miljoen bezoekers naar de Heizelpaleizen om er tijdens de Brussels Motor Show kennis te maken met de nieuwste producten die de invoerders van gemotoriseerde tweewielers, personenwagens, vrachtvoertuigen, toebehoren, uitrustingen en accessoires er voorstellen aan de talloze bezoekers, zowel particulieren als professionals en wagenparkbeheerders. Het is een evenement waar het grote publiek en de professionals van de sector telkens naar uitkijken en het is traditioneel ook de start van het nieuwe verkoopsjaar.

Febiac volgt als organisator van de Brussels Motor Show sinds het begin van de pandemie in maart de gezondheidssituatie op de voet en overweegt voortdurend de voorwaarden en modaliteiten die de organisatie van een salon op een verantwoorde manier al dan niet kunnen toelaten. Er werden veel inspanningen gedaan om een salonconcept voor 2021 te ontwikkelen dat een goede ervaring biedt voor automobielliefhebbers en dat tegelijkertijd de veiligheid en het comfort van bezoekers en exposanten garandeert.

Na het laatste grote internationale automobielsalon in Europa te zijn geweest dat in 2020 succesvol de deuren heeft geopend, hoopte Febiac om tevens de eerste te zijn die begin 2021 de Europese automobielsalons terug op de kaart zou zetten. Tegenover de aanhoudende en toekomstige onzekere omstandigheden neemt Febiac nu zijn verantwoordelijkheid door het salon uit te stellen naar 2022.

Salondirecteur Pierre Lalmand: "Vandaag, nu de pandemie opnieuw snel aan kracht wint, moet Febiac besluiten dat de huidige ontwikkeling van de COVID-pandemie het ons niet toelaat om een 'fysiek' auto-, motor- en licht bedrijfsvoertuigensalon te organiseren. Wij willen op geen enkele manier de veiligheidsmaatregelen en contactbeperkingen ondermijnen die de overheid van elke burger en elke organisatie verwacht." Om de teleurstelling van haar trouwe bezoekers enigszins te verzachten geeft Febiac hen graag nu al afspraak van 14 tot 23 januari 2022 voor de 99e editie van de Brussels Motor Show. (Belga)

