Autosalon van Brussel 2023: afscheid in stijl en hoopvol begin van nieuwe episode

Het Autosalon van Brussel 2023 zit er bijna op. Over enkele uren sluiten de poorten van de Heizelpaleizen en wordt op de stands het glas geheven op de succesvolle jubileumeditie. Een afscheid in schoonheid en tegelijk een hoopvol begin van een nieuwe episode in de geschiedenis van het autosalon van Brussel dat als enige in Europa corona heeft overleefd.

Het is nog even wachten op het precieze aantal bezoekers, de hevige sneeuwval van de voorbije dagen heeft er wellicht voor gezorgd dat de vooropgestelde target net niet zal worden gehaald. Voor één keer is de klimaatverandering niet de schuldige. Sneeuw in januari is niet ongewoon in ons land.

Combinatie van kijk- en koopsalon

De honderdste editie van het Autosalon van Brussel was het eerste voor salonorganisator Gabriel Goffoy. Na twee jaar zonder salon door corona was het erop of eronder. ‘In het voorjaar van 2022 hebben wij een vernieuwend concept uitgewerkt dat enerzijds een huldebetoon inhield aan 100 jaar Autosalon van Brussel en dat anderzijds de voorbode was van een nieuwe toekomst die anticipeert op de zeer ingrijpende transitie die de automobielwereld doormaakt. Onze leden hebben positief gereageerd en uiteindelijk waren omzeggens alle automerken present. Het contrast met de Mondial de l’Automobile in Parijs in oktober jongstleden kon niet groter zijn.’

De Chinese constructeurs laten geen twijfel bestaan over hun ambities.

De combinatie van kijk- en koopsalon blijft uniek en heeft volgens Goffoy ook dit keer de doorslag gegeven. ‘Voor de exposanten betekent deelnemen aan het salon een grote investering maar ook nu blijkt de return on investment zeer tevredenstellend. De echte rekening kan pas eind februari worden gemaakt, maar alles wijst erop dat het salon voor een heropleving van de verkoop zorgt. De ervaring leert dat één op de vier bezoekers binnen het jaar een auto koopt.’

‘Door corona en de stijgende kosten van levensonderhoud hebben heel wat mensen de aankoop van een nieuwe auto op de lange baan geschoven, maar er komt een moment dat uitstel geen optie meer is. Bovendien kleurt de hemel op in de zin dat er meer duidelijkheid komt omtrent de aandrijving van de toekomst. Die is elektrisch, dat staat vast. Almaar meer bedrijven schakelen over op full electric en genieten daardoor van fiscale aftrekken. Ook werknemers met een elektrische bedrijfswagen worden daar beter van. De particuliere klant kan geen aanspraak maken op financiële tegemoetkomingen, wat verklaart waarom die de overstap uitstelt. Wat ik begrijp gezien het grote prijsverschil tussen een auto met een elektro- of benzinemotor. Van de informanten op de stands hoor ik dat er wel grote interesse is vanwege de particuliere klant. De helft van alle geëxposeerde wagens is trouwens geëlektrificeerd. Vergeet ook niet dat in totaal zeven Chinese merken present zijn met onder andere hun nieuwste elektrische modellen waarmee zij, via Brussel, voet aan de grond proberen te krijgen in de rest van Europa. Wat een eer.’

Grote internationale belangstelling voor de proclamatie van de verkiezing Auto van het Jaar 2023.

Koning auto is niet dood

‘Na twee jaar zonder autosalon viel er veel nieuws te rapen, niet alleen wat betreft elektrificatie maar ook inzake connectiviteit en digitalisatie. De autowereld verandert in een razendsnel tempo van inhoud en uitzicht. Van Belgen is geweten dat zij auto’s genegen zijn en grote interesse betonen voor de nieuwste technologische ontwikkelingen, zij hebben hier hun hart kunnen ophalen. De zeer talrijke opkomst bevestigt dat koning auto niet dood is.’

De evocatie van 100 jaar Autosalon van Brussel viel niet bij alle bezoekers in de smaak.

Brussel wordt het nieuwe Genève

‘Door het wegvallen van het autosalon van Genève vond de proclamatie van de verkiezing van de Auto van het Jaar 2023 in Brussel plaats. Wij zijn daar vanzelfsprekend zeer blij mee, internationale erkentelijkheid is altijd mooi meegenomen. In dit specifieke geval heeft dat ervoor gezorgd dat heel wat grote autobazen naar Brussel zijn gekomen, dat Europees Commissaris Frans Timmermans goeiedag is komen zeggen en dat wij zo’n 1.200 binnen- en buitenlandse journalisten over de vloer hebben gekregen. Brussel wordt het nieuwe Genève! Ik bedoel daarmee dat Brussel vanaf nu de vaste ontmoetingsplaats wordt voor de topmanagers uit de autosector en de Europese beleidsmakers.’

Voorbereiding van autosalon 2024 begint morgen

Nadat alle andere autosalons in Europa van de kalender zijn verdwenen, blijft Brussel alleen over. Dat er een 101ste editie komt, daar bestaat geen twijfel over.

Goffoy: ‘Het was erop of eronder. Ik durf ik te zeggen dat de publieke opkomst en de tevredenheid van zowel de bezoekers als exposanten onze verwachtingen hebben overtroffen. In de loop van de volgende weken gaan wij aan tafel zitten met de exposanten voor een debriefing. Vaststaat dat de editie 2024 een ander karakter en uitzicht zal hebben, dat de focus nog meer op de toekomst zal liggen, dat wij nog meer zullen inzetten op het aspect beleving en informatie en participatie van de bezoekers. Er heerst nog veel onwetendheid over wat ons te wachten staat op het gebied van connectiviteit, digitalisering en elektrisch en autonoom autorijden. Wij staan aan het begin van een technologische revolutie die het autolandschap maar ook onze mobiliteit ingrijpend zal veranderen.’